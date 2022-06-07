أوروبا تضرب Apple وتعتمد شاحناً موحداً للأجهزة الإلكترونية

شفق نيوز/ وافق المشرعون في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، على اعتماد منفذ شاحن موحد للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات بحلول خريف 2024 مما يمثل ضربة لشركة Apple.

وأكدت المفوضية الأوروبية على أن تلك الخطوة ستجعل الحياة أسهل بالنسبة للمستهلكين كما ستوفر لهم المال، بعد أن فشلت الشركات في التوصل إلى حل معاً.

وتمثل الخطوة ضربة لشركة Apple لأنه يتم شحن أجهزة آيفون باستخدام كابل لايتنينج، بينما تستخدم الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد كابل يو.إس.بي-سي.

وحذرت صانعة الآيفون من قبل من أن تلك الخطوة ستضر بالابتكار وتتسبب في تكدس تلال من النفايات الإلكترونية.

وكان الاتحاد الأوروبي يمارس ضغطاً على مدى أكثر من عقد من أجل توحيد شواحن الهواتف المحمولة، نتيجة شكاوى مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد من اضطرارهم لتبديل الشواحن المختلفة باختلاف أجهزتهم.