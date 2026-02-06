أوروبا تصعّد الإجراءات ضد "تيك توك": تصميمه إدماني ومخالف للقوانين

شفق نيوز- بروكسل

أعلنت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن دول الاتحاد تتجه لتطبيق قوانين خاصة بحماية الأطفال والمواطنين بصورة عامة من مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الأخرى، مبيّنة أن نتائج المفوضية الأوروبية كشفت أن "التصميم الإدماني" لتطبيق "تيك توك" يخالف قوانين الاتحاد.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية هينا فيركونين في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "إدمان مواقع التواصل الاجتماعي من الممكن أن تكون له آثار ضارّة على تطوّر عقول الأطفال والمراهقين".

وأضافت فيركونن، "في أوروبا يجب أن نطبق قوانيننا لحماية أطفالنا ومواطنينا عبر الإنترنت".

ووفقاً للمفوضية، فإن سمات التصميم الإدماني كما وصفته تشمل "التصفّح اللانهائي والتشغيل التلقائي والإشعارات المنبثقة ونظام التوصية الشخصي".

يأتي موقف الاتحاد الأوروبي على خلفية ضغوط سابقة على الممنصة المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، بشأن ضرورة طرح تقنية جديدة لكشف أعمار المستخدمين في جميع أنحاء أوروبا خلال الأسابيع المقبلة.

وعلى خلفية هذه الضغوط، أعلنت منصة "تيك توك" قبل أيام، بدء تطبيق تقنيات جديدة للتحقق من أعمار المستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة، استجابة لمطالب متزايدة باتباع نموذج الحظر الأسترالي على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً.

كما تتخذ المنصة أيضاً إجراءات إضافية لحماية القصّر، منها منع المراسلة المباشرة لمن هم دون 16 عاماً، وتحديد وقت الشاشة لمن هم دون 18 عاماً بـ60 دقيقة يومياً، وعدم إرسال إشعارات خلال فترة النوم.