أوروبا.. السماح باستخدام "يرقات خنفساء" في الأغذية

شفق نيوز/ يستعد الاتحاد الأوروبي لبدء السماح باستخدام مسحوق الحشرات المعالج بالأشعة فوق البنفسجية، وتحديداً مسحوق يرقات خنفساء الدقيق (تينيبريو موليتور) الكاملة، في الأغذية بجميع دول الاتحاد.

ورغم أن خنفساء الدقيق سبق أن حصلت على الموافقة كغذاء، فإن الترخيص الجديد يشمل معالجتها بالأشعة فوق البنفسجية لتعزيز محتوى فيتامين D في المسحوق، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشييتد برس.

وبموجب اللائحة الجديدة، ستكون شركة فرنسية هي الجهة الوحيدة المسموح لها في البداية بتسويق اليرقات المعالجة.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد سمح باستخدام الحشرات في الأغذية منذ عدة سنوات، لكن الشركات المصنعة مطالبة بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص مسبق.

وفيما يتعلق بوضوح المعلومات للمستهلكين، تؤكد القوانين أن إدراج الحشرات كمكون في المنتجات الغذائية يستلزم ذكر ذلك بوضوح على العبوة.

من جانبها، شددت المفوضية الأوروبية على أن المواطنين في دول الاتحاد لديهم حرية الاختيار فيما يأكلونه، ولا أحد يُجبر على تناول الحشرات أو الديدان.