ورثة مغنية ايرلندية شهيرة غاضبون من ترامب

شفق نيوز/ طالب ورثة المغنية الإيرلندية شينيد أوكونور، يوم الإثنين، دونالد ترامب بالتوقف عن استخدام موسيقاها في تجمعاته الانتخابية.

كان ترامب قد قام بتشغيل أشهر أغاني شينيد "لا شيء يقارن بك"، في فعاليات حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

في بيان مشترك، طالبت إدارة تركة شينيد وشركة التسجيلات الخاصة بها، "كريساليس"، ترامب "بالكف عن استخدام موسيقاها على الفور".

قال البيان إن المغنية الإيرلندية، التي توفيت العام الماضي عن 56 عاما: "عاشت وفق قواعد أخلاقية صارمة يميزها الصدق والشفقة والإنصاف واللياقة تجاه إخوانها من البشر".

وأضاف: "لقد علمنا بغضب شديد أن دونالد ترامب يستخدم أداءها الشهير في أغنية لا شيء يقارن بك في تجمعاته الانتخابية".

استطرد البيان: "باعتبارنا حراس على تراثها، طالبنا دونالد ترامب ومساعديه بالتوقف عن استخدام موسيقاها فورا".

وتوفيت المغنية الشهيرة وكاتبة الأغاني الأيرلندية شنيد أوكونور عن عمر ناهز 56 عاما في 27 تموز 2023.

وغيّرت أوكونور صورة المرأة في الموسيقى في أوائل التسعينيات، وعرفت بموقفها السياسي ضد الكنيسة الكاثوليكية، إذ دعت طوال سنوات لإجراء تحقيق موسع في دور الكنيسة في قضية التستر على إساءة معاملة الأطفال من قبل رجال الدين، واعتنقت الإسلام في عام 2018 وغيرت اسمها إلى "شُهداء صداقات".