وداعاً للفارسي.. الخليج يكتسب اسمه العربي على غوغل

شفق نيوز/ أعاد تطبيق خرائط غوغل تسمية "الخليج الفارسي" بـ"الخليج العربي"، حيث أبلغ مستخدمون بأن البحث عن الخليج العربي بات يظهر بتسمية "الخليج العربي".

‎وأشار المستخدمون، في الشرق الأوسط إلى أن التطبيق يعرض الآن اسم "الخليج العربي" حتى عندما يتم البحث باستخدام مصطلح (الخليج الفارسي)، فيما لم يقدم "غوغل" أي تفسير رسمي لهذا التغيير.

‎وسبق أن ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تغيير اسم الخليج إلى "الخليج العربي".

‎ويأتي هذا التحرك في ظل اتصالات متقدمة بين واشنطن وطهران حول الملف النووي، وسط دفع عربي لتغيير التسمية التاريخية للخليج.

‎من جهته، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خطط الرئيس الأمريكي اعتماد تسمية "الخليج العربي" بأنه خطوة لها دوافع سياسية وعدائية معتبرا أن "أي خطوة قصيرة النظر في هذا الصدد لن يكون لها أي شرعية أو تأثير قانوني أو جغرافي، فإنها ستثير فقط سخط جميع الإيرانيين من مختلف الفئات والاتجاهات السياسية داخل إيران والولايات المتحدة وحول العالم."

‎ويعرف المسطح المائي الواقع قبالة الساحل الجنوبي لإيران، باسم "الخليج الفارسي" على نطاق واسع منذ القرن السادس عشر، رغم أن استخدام تسمية "خليج العرب" أو "الخليج العربي" هو السائد في العديد من دول الشرق الأوسط.

‎وكانت الحكومة الإيرانية هددت في عام 2012 بمقاضاة شركة "غوغل" بسبب قرارها عدم تسمية هذا المسطح المائي على خرائطها. وفي خرائط "غوغل" داخل الولايات المتحدة، يظهر هذا المسطح المائي تحت اسم "الخليج الفارسي (الخليج العربي)"، بينما تسميه خرائط آبل فقط بـ"الخليج الفارسي".