وداعاً للتغريدة ومرحباً بـ"إكسيس".. تويتر يبدأ عصره الجديد

شفق نيوز / كشف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك والرئيسة التنفيذية لتويتر ليندا ياكارينو، النقاب عن شعار منصة التواصل الاجتماعي الجديد، يوم الاثنين، تظهر فيه علامة "إكس" بيضاء اللون على خلفية سوداء كبديل لرمز الطائر الأزرق المعتاد.

وغردت ياكارينو، على حسابها قائلة "إكس هنا! فلنفعلها"، كما نشرت صورة للشعار الجديد انعكست على مقر الشركة في سان فرانسيسكو.

وأضافت أن "إكس هو الحالة المستقبلية للتفاعل غير المحدود الذي يتركز على الخصائص السمعية والمقاطع المصورة والتراسل والمدفوعات والخدمات المصرفية مما يخلق سوقا عالمية للأفكار والسلع والخدمات والفرص".

وكان ماسك قد أعلن أمس الأحد، عزمه تغيير شعار "تويتر"، بعد أن أجرى استفتاء بين الملايين من متابعيه حول ما إذا كانوا يؤيدون تغيير الألوان المستخدمة في الموقع من الأزرق إلى الأسود.

وأشار ماسك، أيضاً إلى "شعار إكس المؤقت" وغرد: "قريبا سنودع علامة تويتر التجارية وتدريجياً جميع الطيور".

وردا على تغريدة تتساءل عما سيكون اسم التغريدات تحت الشعار الجديد إكس، أجاب ماسك أنها ستكون "إكسيس".