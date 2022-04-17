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وجبات المطاعم في أمريكا تسجل أعلى زيادة منذ 41 عاماً

Category: منوعـات

Date: 2022-04-17T16:15:25+0000
وجبات المطاعم في أمريكا تسجل أعلى زيادة منذ 41 عاماً

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن أسعار وجبات المطاعم في الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى زيادة منذ 41 عاما.

ولفت موقع ”أكسيوس“ إلى أن أسعار قوائم الوجبات السريعة ارتفعت العام الماضي بنسبة 7.2٪ على أساس سنوي، مستندا إلى تقرير صدر الأسبوع الجاري من قبل جمعية المطاعم الوطنية.

وعدّ ذلك ”أكبر قفزة منذ عام 1981“.

ولفت الموقع إلى أن الأسعار في المطاعم كاملة الخدمات سجلت زيادة أعلى من ذلك، إذ ارتفعت بنسبة 8٪ وهي أكبر قفزة مقارنة بأي فئة مطعم.

ووفقًا للتقرير، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والعمالة، هو الدافع وراء ارتفاع أسعار قوائم الطعام في الولايات المتحدة.

وذكر تقرير موقع ”أكسيوس“، أن سعر وجبات سلسلة مطاعم ”ماكدونالدز“ التي تعتبر من أكثر الوجبات شعبية في الولايات المتحدة، سجل أيضا زيادة بنسبة 7%.

وأشار الموقع إلى أن زيادة مختلفة كانت في سعر ساندويتش ”بيغ ماك“ الأكثر شعبية في الولايات المتحدة.

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