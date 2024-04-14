"أوبو" تطلق هاتفها  Reno11 F5G في العراق بمواصفات وجودة عالية

شفق نيوز/ أطلقت شركة أوبو سلسلة أجهزتها الجديدة Reno11 Series في العراق، تحت شعار "الجودة العالية".

ويتميز بكونه الهاتف الوحيد ضمن فئته السعرية الذي يأتي مجهزاً بمستشعر Sony IMX 615 المتقدم في الكاميرا الأمامية، وتتيح هذه الميزة تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K والتقاط أدق التفاصيل في صورك الفوتوغرافية بدقة عالية وجسيمات مغناطيسية وشاشة بلا حواف وكاميرا ثلاثية، وباللون الأخضر النخيلي والأزرق المحيطي.

واليوم، أعلنت "أوبو" العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الأجهزة الذكية، عن توفر هاتفها الذكي رينو11 اف 5G عالميًا، والذي يتميز بتصميمه اللافت والنابض بالحياة وكاميرا ثلاثية فائقة الوضوح بدقة 64 ميجابكسل وشاشة AMOLED بلا حواف تأتي بمعدل تحديث 120 هرتز، ليضمن مزيجًا رائعًا من الأناقة والتجارب الذكية.

وقال بيلي تشانغ، رئيس شركة MKT للمبيعات والخدمات الخارجية لدى اوبو إن تصميم رينو11 اف 5G النحيف والخفيف مفعم بالحيوية، كما أن شاشته المذهلة والغامرة وتجاربه الذكية تجعل استخدامه ممتعًا. يمكنك البث والتقاط الصور والتصفح وعيش حياتك الى اقصى حد، إنه رفيق متين يدوم طوال اليوم ويتم شحنه بسرعة".

كما يتميز رينو11 اف 5G بكاميرا سيلفي فائقة الوضوح بدقة 32 ميجابكسل تتميز بمستشعر Sony IMX615 الحصري، وهي ميزة لا مثيل لها في بقية الهواتف من نفس الفئة. وتوفر هذه الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، والمجهزة بمستشعر سوني، مقاطع فيديو مذهلة بدقة 4K HD تضمن لك التقاط كل لحظة بوضوح وتفاصيل استثنائية.

علاوة على ذلك، تتيح تقنية الشحن السريع SUPERVOOCTM التي تأتي بقدرة 67 واط، إمكانية شحن الهاتف بنسبة 30% خلال 10 دقائق فقط ، مما يوفر لك إمكانات شحن سريعة وفعالة للاستخدام دون انقطاع.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر هاتف Reno11 F5G مقاومة للماء والغبار بمعيار IP65، ليوفر لك راحة البال في مختلف السيناريوهات. سواء كنت تشارك في أنشطة خارجية وسط المطر، أو سقط هاتفك عن طريق الخطأ في الحوض أثناء غسل الأطباق، أو واجهت انسكاب المشروبات أو الحساء، أو كنت تتنقل في أجواء متربة، فإن تصنيف IP65 يضمن لك بقاء جهازك محميًا، مما يسمح لك باستخدام جهازك بثقة دون قلق.

كما يتميز بتصميم الجسيمات المغناطيسية والشاشة الغامرة وبهيكله النحيف الذي يأتي بسُمك 7.54 ملم فقط ووزن مريح للغاية يبلغ 177 جرامًا، ليتيح للمستخدمين الاستمتاع بفترات طويلة من المراسلة واللعب والمشاهدة، وليسهل حمله في اليد والجيب أيضاً.

فيما يتميز الهاتف باللون الأخضر النخيلي بطبقات من اللون الزمردي والأخضر العميق مع بريق خفيف، بينما يتلألأ الأزرق المحيطي باللونين الأزرق السماوي والأبيض، حيث تم تصنيع كلا اللونين باستخدام تقنية أوبو جلو OPPO Glow الحصرية، والتي تستخدم بلورات متلألئة صغيرة محفورة على مستوى مجهري لإضفاء لمسة ناعمة وسلسة.

وتعكس الكاميرا بتقنية Sunshine Ring الأنيقة الضوء بأسلوب لافت، فيما يضمن الهاتف مقاومة الرذاذ وفق معيار IP65 بما يعزز قدرته على تحمل هطول الأمطار بكل سهولة.

يمكن استخدام هاتف أوبو رينو11 F 5G لسنوات، حيث تم اختبار جودته ومتانته لتحمل 100000 ضغطة على مفتاح مستوى الصوت، و200000 ضغطة على زر الطاقة، و20000 محاولة لتوصيل وإخراج وصلة الشحن USB-C، مما يضمن تجربة استثنائية تلبي تطلعات المستخدمين.

وعند تشغيل هاتف أوبو رينو11 F 5G، تتألق شاشة الـ AMOLED التي تأتي بحجم 6.7 بوصة بلا حواف وبمعدل تحديث 120 هرتز وتقنية العرض النابضة بالحياة، وتعمل حدود الشاشة فائقة النحافة والتي تأتي بمقاس 1.47 ملم على جانبي الشاشة على ضمان استخدام كافة مساحة الشاشة الكبيرة، حيث تبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل 93.4% لتجربة مشاهدة واستخدام لا مثيل لها.

وتتميز شاشة AMOLED ذات العمق اللوني 10 بت ضمن هاتف Reno11 F5G بجودة عالية، حيث تعرض أكثر من مليار لون لتدرجات ذات مظهر طبيعي، وتتوافق مع ذروة سطوع تبلغ 1100 شمعة معيارية للحصول على مرئيات واقعية ومتألقة. فيما يتيح معدل التحديث الذي يبلغ 120 هرتز تصفح الأخبار والتحديثات الاجتماعية بكل بسهولة، وتضمن درجة التعتيم التي تأتي بمعدل 2160 هرتز وأقل من 90 شمعة معيارية، تجربة مريحة للعين.

وللحد من الضوضاء المزعجة في الخلفية، يمكن لهاتف أوبو رينو11 F 5G رفع نغمات المستخدمين المفضلة أو تعزيز المقطوعات الهادئة باستخدام وضعية الصوت الفائق Ultra Volume Mode للحصول على مستوى صوت يصل إلى 300% من مكبر الصوت.

وبفضل الكاميرا الثلاثية فائقة الوضوح والتي تأتي بدقة 64 ميجابكسل وقدرات التسجيل بدقة 4K ، يعد هاتف Reno11 F5G مثاليًا لتسجيل المحتوى، حيث تلتقط الكاميرا الرئيسية المتطورة والتي تأتي بدقة 64 ميجابكسل صورًا غنية بالتفاصيل، مع الكاميرا المصغرة فائقة الاتساع، لضمان استخدامات متعددة.

ومن أبرز ما يميز الهاتف الجديد هو الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح التي تأتي بدقة 64 ميجابكسل والتي تمنح المستخدمين صوراً دقيقة وغنية بالتفاصيل. وبفضل وضعية التصوير الليلي الذكية من أوبو والزاوية العريضة متعددة الاستخدامات للكاميرا والتي تأتي بمقاس 25 ملم، تضمن كاميرا استخدامات متعددة مهما كانت ظروف الإضاءة. وبالنسبة للمناظر الواسعة، تغطي كاميرا الهاتف فائقة الاتساع والتي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مجال رؤية شامل يبلغ 112 درجة.

وتأخذ كاميرا هاتف Reno11 F5G إمكانات تصوير البورتريه إلى أبعاد جديدة، وذلك بفضل محرك خبير البورتريه من أوبو، حيث تلتقط هذه العملية صورًا رائعة وجميلة، وتجمع بين قدرات التعرف على الوجه المتقدمة والتعرف على العنصر الرئيسي للصورة و وإمكانية حماية لون البشرة وتحسين الميزات لإيجاد توازن استثنائي بين وضوح الصور والتركيز.

كما يلتقط الهاتف أيضًا مقاطع فيديو فائقة الوضوح بدقة 4K باستخدام كل من الكاميرا الرئيسية وكاميرا السيلفي التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل، ليتمكن المستخدمين من تسجيل وتدوين مقاطع الفيديو ونشرها والتعبير عن نفسهم بكل سهولة.

ولا تقتصر تجربة استخدام ColorOS 14 على الأناقة فقط، بل تجمع بين الجمال والأمان والإنتاجية والموثوقية والمتانة على مدى سنوات طويلة.

وأصبح بإمكان المستخدمين استخدام منصة الملفات File Dock، لحفظ الصور أو النصوص أو الملفات بسهولة عبر سحبها ووضعها في التطبيقات المختلفة لضمان الوصول السريع لها لاحقاً، فيما تتيح تقنية التعرف على الصور والنصوص والروابط Smart Touch التقاط الصور والنصوص المختلفة وحتى النصوص ضمن الصور بسهولة. هذا وتضمن تقنية قص الصور المتطورة Smart Image Matting قص ما يصل إلى ستة أهداف من الصورة بسهولة وسرعة وحفظ الصور في منصة الملفات، ليتمكن المستخدمون من تحويل الصور إلى ملصقات ومشاركتها مباشرة مع تطبيق آخر.