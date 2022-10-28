أوباما ينوي شراء ناد رياضي بقيمة 4 مليارات دولار

شفق نيوز/ كشف أحد الصحفيين الأمريكين، يوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما ينوي قريباً شراء نادي كرة السلة الأمريكي "فينيكس صانز" في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

ومن المحتمل أن يحصل نادي كرة السلة الأمريكي "فينيكس صانز" في دوري السلة الأمريكي للمحترفين"إن بي إيه" قريباً على دعم أحد الشخصيات السياسة، وفق ما نقلت مجلة "بيلد" الألمانية عن أحد الصحفيين الأمريكيين.

وكشف الصحفي الأمريكي الشهير المختص في مواضيع الرياضة، بيل سيمونز، من خلال مدونته الصوتية عن أن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما (61 عاماً) ينتمي إلى مجموعة من المستثمرين مهتمون بشراء نادي " فينيكس صانز" الذي تتراوح قيمته المالية بين 2.5 إلى 4 مليارات دولار، بحسب مجلة "فوربس" الأميركية.

وقال الصحفي الأمريكي، بيل سيمونز، أن المستثمرين يودون بالتأكيد جعل أوباما واجهة لهم.

وتابع سيمونز: "هذا من شأنه أن يمنحهم واجهة مهمة".

المالك الحالي للنادي، روبرت سارفر،(60 عاماً)، تم إيقافه لمدة عام مع تغريمه مبلغ 10 ملايين دولار على خلفية تحقيق يتهمه العنصرية والسلوك غير اللائق.

وذكر أن سارفر قد خلق بيئة عمل سامة في النادي.