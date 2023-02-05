والي إسطنبول يصدر "تحذيرات شديدة اللهجة" بسبب عواصف متوقعة

شفق نيوز/ أطلق والي إسطنبول علي يرلي كايا يوم الأحد، تحذيرات "شديدة اللهجة" لسكان مدينة إسطنبول، وطالبهم بأخذ الحيطة والحذر بسبب عاصفة قوية.

وقال يرلي كايا في تغريدة عبر تويتر إن عاصفة ورياحا يتوقع هبوبها في إسطنبول، الأحد، بقوة 80-100 كيلومتر في الساعة.

وأشار والي إسطنبول إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر تجاه السلبيات و الحوادث المحتملة، مثل تعطل حركة السير وتطاير أسقف المنازل وسقوط الأشجار.

وخص يرلي كايا سائقي الدراجات النارية والعاملين في مجال التوصيل بالتحذيرات من العاصفة المتوقعة في إسطنبول.