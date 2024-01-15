والد أمير قطر و"أبو عبيدة" على منصة بطولة امم اسيا.. صورة

شفق نيوز/ تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر والد أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني، وهو يتابع كلمة الناطق الرسمي باسم كتائب "القسام" "أبو عبيدة" من المنصة الرسمية لملعب مباراة فلسطين أمام قطر، ضمن منافسات بطولة أمم آسيا التي تستضيفها الدوحة.

ولاقت الصورة تداولاً واسعاً من المغردين على منصة "إكس"، والتي تظهر آل ثاني وهو يتابع الكلمة بعد أن وضع سماعات على أذنه، والتي كانت بمناسبة اليوم الـ100 من الحرب الإسرائيلية على غزة.

وظهر أبو عبيدة، أمس الأحد، في أول كلمة له بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وقال قال الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، إن "المقاومة دمرت أكثر من 1000 آلية عسكرية للاحتلال خلال 100 يوم من العدوان"، مؤكداً أن "أي حديث غير وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ليس له قيمة"، ومشدداً على أن "عدداً كبيراً من الأسرى باتوا مجهولي المصير؛ بسبب القصف الهمجي للاحتلال"، كما كشف أن "المقاومة تلقت رسائل من لبنان واليمن بتوسيع عملياتها في القادم من الأيام".

كما دعا "ملياري مسلم في العالم إلى إقامة صلوات القنوت في كل المساجد، والدعاء للمقاومة الفلسطينية".

وترعى قطر، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، جهوداً للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في غزة، حيث تم التوصل للهدنة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأسفرت عن إطلاق سراح 105 محتجزين لدى حماس بينهم 81 إسرائيلياً، و23 مواطناً تايلاندياً، وفلبيني واحد، و240 أسيراً فلسطينياً.

ومنذ 100 يوم، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الأحد 23 ألفاً و968 قتيلاً، و60 ألفاً و582 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.