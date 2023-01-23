والدته وبّخته.. مسؤول ياباني بارز يعتذر لظهوره واضعاً يديه بجيبَيه خلال مهمة رسمية

شفق نيوز / اعتذر سيغي كيهارا، نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني، اليوم الاثنين، عن وضع يديه في جيوبه خلال رحلة رسمية إلى الولايات المتحدة، مصرحاً بأن والدته وبَّخته وقالت له إنها "خجلت" واوصته "بتخييط" جيوبه كي لا يكرر فعلته.

ووفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، كشف كيهارا، أن والدته قد قرأت تعليقات "تنتقص من والديه" وسوء تربيتهما له، بعد أن التقطته الكاميرات وهو واضع يديه في جيبي بنطلونه أثناء حديث رئيس الوزراء إلى المراسلين أمام مقر الضيافة الرسمي للرئيس الأمريكي بالعاصمة واشنطن.

ويبلغ كيهارا من العمر 52 عاماً، ومع ذلك فإنه قد تعرض على ما يبدو للتعنيف في مكالمة تليفونية من والدته الغاضبة، التي قالت له إنها "تخجل" منه، وأوصته بـ"خياطة جيوبه" حتى لا يعود إلى ما قام بفعله.

ويظهر كيهارا في مقطع فيديو وهو ينظر إلى الأعلى وقد وضع يديه في جيبيه، ثم يدرك أنه أمام الكاميرات، فيلتفت ببصره إلى رئيس الوزراء الياباني الذي يقف على بعد مترين منه، ويعدِّل سرواله ويقبض يديه أمامه.

صحيفة فضحت المسؤول الياباني

كان من الممكن أن يفلت كيهارا بفعلته لو لم تنشر صحيفة The Asahi Shimbun اليابانية مقطع الفيديو على حسابها الرسمي بموقع تويتر، وما أعقب ذلك من انتقادات له من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في اليابان. فقد اتهمه أحدهم بسوء الأخلاق، وقال آخر إنه "أبدى ثقة بنفسه تفوق ثقة رئيس الوزراء".

في معرض دفاعه عن نفسه، قال كيهارا إنه "من الناس الذين اعتادوا وضع أيديهم في جيوبهم أثناء المشي"، وإن كان يظهر واقفاً أثناء المقطع المثير للجدل، وإنه كان منشغلاً بالتركيز في تعليقات رئيس الوزراء الياباني، حتى يتمكن من إطلاع وسائل الإعلام بدقة على نتائج اجتماعه بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

كما قال كيهارا في مقطع فيديو على قناة للنقاشات السياسية بموقع يوتيوب: "كنت أفكر في أحسن السبل للتعبير عن العلاقات الودية التي شهدها اجتماع القمة المعروض بين اليابان والولايات المتحدة".

مع ذلك، فإن كيهارا ليس أول سياسي ياباني يتعرض للتوبيخ على فعل غير رسمي في مواقف اجتماعية أو مهنية علنية يرى فيه اليابانيون نوعاً من الوقاحة.

ففي مارس/آذار 2019، تعرضت يوريكو كويكي، حاكمة مدينة طوكيو، للتعنيف على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأنها ظهرت وقد وضعت يديها في جيبي سترتها خلال تهنئتها المتسابق الإثيوبي برهانو ليغيز لفوزه بماراثون طوكيو للرجال.

حيث قال أحد الموبخِّين وقتها: "إذا أصاب البرد الشديد يديك إلى حدٍّ لا تستطيعين معه تركها خارج جيوبك، فارتدي قفازات".