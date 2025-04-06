واقعة غريبة داخل ملهى ليلي في ألمانيا تخلّف 16 مصاباً

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الأحد، إصابة 16 شخصاً إثر هجوم برذاذ الفلفل على ملهى ليلي في مدينة شتوتغارت جنوب غربي البلاد.

وقال شهود عيان، إن الهجوم جاء في أعقاب شجار وقع بين مجموعتين، ولا تزال أسباب الشجار غير معروفة، وأشارت تقارير إلى أن المهاجم، الذي لم يتم العثور عليه، قام برش مادة سائلة تسبب تهيجاً في العينين، على حشد من الأشخاص، ثم في وحدة التهوية بالملهى.

وفي حوالي الساعة (3:15 صباحاً) بالتوقيت الألماني، وصلت الشرطة وعمال الإنقاذ إلى الملهى الليلي في شارع روتيبولبلاتز، بالمدينة القديمة في شتوتغارت.

وقدمت هيئات الطوارئ العلاج للجرحى في الموقع.