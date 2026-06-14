واقعة غريبة.. استخراج 100 "مسمار وصامولة" من معدة مصري

شفق نيوز- القاهرة

أعلنت السلطات الصحية في مصر، يوم الأحد، إنقاذ حياة مريض عبر استخراج نحو 100 "مسمار وصامولة حديدية" من داخل معدته، دون إجراء أي تدخل جراحي تقليدي، في محافظة بني سويف جنوب القاهرة.

وأعلن القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، طارق علي، نجاح العملية النادرة التي أُجريت من قبل فريق طبي بمستشفيات الجامعة بواسطة منظار المعدة المتقدم، مما جنّب المريض مخاطر النزيف أو المضاعفات الجسيمة التي تنتج عادة عن الجراحات المفتوحة.

من جانبه، أوضح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، هاني حامد، أن الفريق الطبي أثبت مهارة فائقة في التقاط الأجسام المعدنية الحادة واحدة تلو الأخرى بحرص شديد، منعاً لخدش أو جرح المريء وجدار المعدة.

وفي سياق متصل، أكد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، عماد البنا، أن الفريق الطبي ساهم بكفاءة في تجهيز الأدوات والمساعدة المستمرة حتى خروج آخر قطعة حديدية من جوف المريض بنجاح تام واستقرار حالته الصحية.