واقعة غامضة.. اختفاء توأم من رحم أمهما قبل الولادة في مصر

شفق نيوز/ في واقعة غامضة ربما تُعتبر الأولى من نوعها قالت ربة منزل بمدينة الأقصر جنوبي مصر إن جنينيها التوأم قد اختفيا من رحمها قبل الولادة ولا تعرف أين هما، فيما رأى طبيب مختص أن التفسير العلمي للحالة هو إصابة الأم بمتلازمة التوأم المُتلاشي.

وقالت السيدة التي كانت حاملاً في الشهر السادس إنها كنت على وشك الولادة بعد أن نصحها طبيبها المُعالج بولادة مُبكرة نظراً لنقص الحديد في دمها بدرجة كبيرة وإصابتها بالأنيميا الحادة.

وقالت السيدة، وتدعى ولاء إبراهيم في تصريحات صحفية إنها وقبل واقعة اختفاء جنينيها بيومين كانت تشعر بحركتيهما حتى إنها كانت ظاهرة، وكانت سعيدة بقرب ولادتها بعد 4 سنوات من الزواج دون إنجاب، لكن المثير للدهشة وبحسب السيدة العشرينية أنها كانت دائماً تحلم بكابوس أفقدها النوم، فكانت وبحسب قولها، تحلُم بسيدة غريبة تأتي إليها في الحلم وتأخذ منها التوأم لكنها كانت ترفض.

وفي يوم الواقعة حضرت نفس السيدة إليها في المنام وأخبرتها أنه قد حان موعد ولادتها، وبالفعل قامت بتوليدها وأخذت الطفلين عنوة.

وتضيف «كنت أتابع مع 3 أطباء ورأيت الجنينين 4 مرات على السونار، وكنت أتعاطى أدوية الحمل، وبطني كبرت.. أنا كنت حامل.. لكن مش عارفة ولادي فين».

وبحسب والد السيدة فإن أهلها قد تفاجؤوا بإصابتها بنزيف شديد فتم اصطحابها إلى مُستشفى أرمنت التخصصي وهناك اكتشفوا عدم وجود التوأم.

الاختفاء الغامض للجنينين أرجعته «السوشيال ميديا» لأمور غيبية في مصر كقرينها الذي لا يُريدها أن تُنجب، إلا أن رئيس قسم النساء والتوليد بمُستشفى أرمنت التخصصي الدكتور محمد عزالدين الذي أكد أن كل الدلائل تؤكد أن الأم كانت حامل، وهو ما أظهره انتفاخ الرحم وزيادة هرمون «البرجستيرون»، الذي يزداد لدي السيدات الحوامل.

ويستطرد «كل الدلائل تُثبت وجود جنين، لكنه لم يكن موجوداً داخل الرحم، وقد أصاب السيدة الذهول وربطت بين اختفاء جنينيها وكابوس رأته قبل واقعة النزيف بيوم».

ويقول رئيس قسم التوليد بجامعة الأقصر إن التفسير العلمي لتلك الحالة هو إصابة الأم بما يُعرف بمتلازمة التوأم المُتلاشي وهي حالة نادرة يختفي فيها جنين أو أكثر في حالة الحمل بتوائم، ويحدث للجنين إجهاض تلقائي، لكنه يمتص بواسطة الجنين الآخر أو خلايا الأم أو المشيمة، فتمتص المشيمة خلايا الجنين أو تمتصه خلايا الأم ويتخلص منه جسمها، وقد تم اكتشاف تلك الحالة لأول مرة بالولايات المتحدة الأمريكية عندما لاحظ الأطباء اختفاء الأجنة من رحم الأمهات، ومن أعراض تلك المُتلازمة حدوث نزيف مهبلي، وشعور السيدة بألم في منطقة الحوض وحدوث انقباضات في الحوض والرحم، وقد يحدث أن يختفي أحد الأجنة ويبقى واحد فقط.