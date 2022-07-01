واشنطن ترصد 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن أكبر "محتالة" في التاريخ

شفق نيوز/ أدرج مكتب التحقيقات الفيدرالي، "روجا إغناتوفا" المرأة البلغارية المعروفة بلقب "ملكة العملات الرقمية" ضمن قائمة أكثر 10 مطلوبين في العالم بتهمة الاحتيال والمختفية عن الأنظار منذ العام 2017، ورصد مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقالها.

وقالت السلطات الأميركية إن روجا إغناتوفا تقف خلف أكبر مخطط احتيال في التاريخ عبر خداع ملايين المستثمرين الذين اشتروا ما قيمته أربعة مليارات دولار من عملة "OneCoin" الرقمية التي أسستها في وقت سابق.

وكانت الولايات المتحدة أصدرت لائحة اتهام ضد إغناتوفا صدرت في عام 2019 بتهمة الاحتيال والتآمر لغسل الأموال والاحتيال في الأوراق المالية.

ووفقا للمدعين العامين فقد حققت عملة "OneCoin" عائدات بقيمة 3.4 مليار يورو (3.78 مليار دولار) بين عامي 2014 و2016، من دون أن يكون لها قيمة حقيقية ولا يمكن استخدامها لشراء أي شيء.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك مايكل درسكول القول إن إغناتوفا، وهي مواطنة ألمانية تعيش في بلغاريا، أنشأت "OneCoin" في عام 2014 وعملت في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وزعمت في وقت ما أن لديها ما لا يقل عن ثلاثة ملايين مستثمر.

وأضاف درسكول أن إغناتوفا هربت من الولايات المتحدة بعد أن شكت في أن السلطات كانت تراقبها، حيث استقلت طائرة إلى اليونان ثم اختفت هناك، مشيرا إلى أن المرأة تمتلك علاقات في روسيا واليونان ويعتقد أنها سافرت إلى دول أخرى في أوروبا الشرقية والإمارات العربية المتحدة.

وكانت السلطات في الولايات المتحدة اعتقلت شقيق إغناتوفا، كونستانتين في مارس 2019 في كاليفورنيا حيث اعترف بأنه مذنب في تهم الاحتيال وغسيل الأموال.

والشهر الماضي وضعت السلطات في الاتحاد الأوروبي إغناتوفا على قائمة المطلوبين وعرضت مكافأة قدرها خمسة آلاف يورو (5200 دولار) مقابل أي معلومات تؤدي للقبض عليها.