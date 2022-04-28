واحد من كل 5 زواحف حول العالم يواجه خطر الانقراض

يواجه واحد من كل خمسة زواحف في العالم خطر الانقراض، وفق ما كشفت عنه دراسة حديثة شملت أكثر من 10 آلاف نوع موجود من السلاحف والتماسيح والسحالي والثعابين.

وخلصت الدراسة التي نشرت على مجلة نيتشر، إلى أن الزواحف معرضة لخطر أقل نسبيا على مستوى العالم من الثديات والبرمائيات، وأكثر من الطيور.

ويزداد الخطر في بعض المناطق من بينها جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا وشمال مدغشقر والأنديز ومنطقة البحر الكاريبي، أما التي تعيش في الغابات فهي الأكثر عرضة للانقراض وتمثل نسبتها 30%.

ومن بين الحيوانات التي تواجه خطر الانقراض، ثعبان ملك الكوبرا الذي كان منتشراً في الهند وجنوب شرق آسيا، لكنه تأثر باختفاء الغابات حيث يعيش، بفعل استغلالها أو تحويلها إلى أراض زراعية.

كما تعتبر السلاحف والتماسيح من أبرز الحيوانات التي تواجه خطر الانقراض، بسبب تعرضهما للاستغلال المفرط والاضطهاد لأسباب علمية أو لتربيتها.

يذكر أن التغير المناخي يهدد وجود حوالي 11% من الزواحف، وفق الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والموارد، الذي يؤكد أن التأثير السلبي سيرصد على المدى الطويل.

ودعا معدو الدراسة إلى اتخاذ تدابير "عاجلة وموجهة" لحماية الأنواع الأكثر عرضة لخطر الانقراض.