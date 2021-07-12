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"واتساب" يواجه سيلاً من الشكاوى من جانب منظمة حماية المستهلك الأوروبية

Category: منوعـات

Date: 2021-07-12T08:13:20+0000
"واتساب" يواجه سيلاً من الشكاوى من جانب منظمة حماية المستهلك الأوروبية

شفق نيوز/ واجه تطبيق "واتساب" التابع لشركة فيسبوك سيلاً من الشكاوى من جانب منظمة حماية المستهلك الأوروبية وغيرها بسبب تحديث سياسة الخصوصية الذي أثار استنكاراً عالمياً ودفع بعض المستخدمين للانتقال إلى تطبيقي تلغرام وسيجنال المنافسين.

وكانت شركة "واتساب" طبقت في يناير/كانون الثاني سياسة للخصوصية تسمح بمشاركة بعض البيانات مع فيسبوك وشركات أخرى ضمن مجموعتها.

وقالت إن التعديلات تسمح للمستخدمين بالتراسل مع مؤسسات الأعمال وإنها لن تؤثر على المحادثات الشخصية.

وانتقدت منظمة حماية المستهلك الأوروبية وثمانية مع الكيانات التابعة لها التغييرات وتقدمت بشكاوى لدى المفوضية الأوروبية وشبكة سلطات حماية المستهلك في أوروبا وقالت إن واتساب تضغط دون وجه حق على المستهلكين لقبول سياساتها الجديدة.

وطلبت المنظمات من شبكة سلطات حماية المستهلك وحماية البيانات في أوروبا التعاون في معالجة هذه المخاوف الخاصة بالخصوصية وحقوق المستهلكين.

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