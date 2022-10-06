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واتساب ينوي حجب ميزة مهمة يلجأ إليها الملايين يومياً

Category: منوعـات

Date: 2022-10-06T05:50:48+0000
واتساب ينوي حجب ميزة مهمة يلجأ إليها الملايين يومياً

شفق نيوز/ كشف تطبيق "واتساب" المملوكة لشركة "ميتا" عن نيته حجب ميزة مهمة يستخدمها ملايين المستخدمين يومياً وهي ميزة التقاط لقطات الشاشة "سكرين شوت" وتسجيلات الشاشة للصور ومقاطع الفيديو المرسلة عبر خاصية "العرض لمرة واحدة".

وكان التطبيق الشهير قد قدم العام الماضي، خيارا جديدا يسمى "العرض لمرة واحدة" بغية السماح للمستخدمين بإرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد فتحها، على غرار "سناب شات" و"انستغرام". والآن، تريد "ميتا" أن تحسن هذه الميزة، بمنع المستخدمين من التقاط لقطات الشاشة "سكرين شوت".

وبرغم أن الشركة أعلنت عزمها على منع الملايين من مستخدمي تطبيقها عبر أجهزة أندرويد وآيفون، من التقاط "سكرين شوت" لرسائل خاصية "العرض لمرة واحدة"، فقد أتاحتها الآن على سبيل الاختبار لبعض المستخدمين. وفقاً لصحيفة "ذي صن" البريطانية.

وكشف خبراء التكنولوجيا في WABetaInfo عن هذه الميزة في الإصدار التجريبي من "واتساب" على أندرويد، وهو ما يعني أن مستخدمي التطبيق التجريبي (WhatsApp beta)، سيكونون قادرين على تجربتها. وأوضح الموقع أنه عندما تحاول التقاط "سكرين شوت" ستكون الصور سوداء تماما، وبالنسبة لبعض المستخدمين، ستختفي القدرة على التقاط لقطة الشاشة.

وأشار الموقع إلى أن الميزة الجديدة تحمل بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام، حيث أن المرسل، على سبيل المثال، لن يتلقى إشعارا إذا تم حظر محاولة التقاط لقطة الشاشة.

ولكن، من الممكن لشخص ما استخدام كاميرا هاتف أو جهاز آخر لالتقاط الشاشة فعليا. ولا توجد طريقة لاكتشاف هذا.

ومن غير الواضح حتى الآن، متى سيتم نشر حظر لقطة الشاشة (سكرين شوت) في الإصدار العام من الـ"واتساب".

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