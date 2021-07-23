"واتساب" يغري المستخدمين بمزايا وخصائص جديدة

شفق نيوز/ أثارت شركة ”فيسبوك“ المالكة لتطبيق التراسل الفوري، ”واتساب“ حفيظة ملايين المستخدمين حول العالم، ما أدى إلى تراجع الإقبال على الاشتراك في التطبيق، بل وصل الأمر إلى حد الهجرة الجماعية المليونية من التطبيق إلى تطبيقات أخرى، سعيًا وراء ضمان الأمن المعلوماتي والخصوصية التي ينشدها المستخدمون.

وتحاول ”فيسبوك“ خلال الفترة الأخيرة تعزيز مكانة تطبيق المراسلة الخاص بها والأكثر شهرة وشعبية في العالم، على الرغم من ضعف مزاياه، مقارنة بالتطبيقات الأخرى الشبيهة أو المستنسخة منه، وذلك من خلال دعمه بالمزيد من الخصائص والمزايا الجديدة.

وبدأ التطبيق مؤخرًا في الحصول على خاصية (View Once)، بعد حصوله على عدد من الخواص مسبقًا، بالتزامن مع وجود تسريبات عن مميزات أخرى مستقبلية تسعى الشركة إلى تزويد التطبيق بها لمحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه بعد الأزمات المتوالية التي عصفت بالشركة وتطبيقها.

وتعرف خاصية ”View Once“ بمصطلح ”المشاهدة لمرة واحدة“، والتي ستتيح للمستخدم إرسال صورة أو فيديو لأي شخص بشرط أن تتم المشاهدة لمرة واحدة فقط، أي بمجرد أن تتم مشاهدة المحتوى سيتم حذفه بشكل كامل ولن يتمكن الطرف الآخر من مشاهدته مرة أخرى.

وهذه الخاصية ليست حكرًا على ”فيسبوك“ أو ”واتساب“ بل هي مستنسخة من تطبيق ”سناب شات“ فعليًا وهي الفكرة الأساسية التي يقوم عليها التطبيق، وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، التي يتم فيها اقتباس خواص ومزايا التطبيقات فيما بينها.

وتوفر ”فيسبوك“ في الوقت الحالي خاصية ”التدمير التلقائي للمحادثات“ (Self-Destruct Mode)، ولكن الفرق بينها وبين خاصية (View Once) الجديدة أن الأولى تعتمد على مسح الدردشة بالكامل بكل ما فيها حتى الرسائل النصية، لكن الثانية تتمحور حول الوسائط، صورًا كانت أو مقاطع فيديو.

وتتوافر خاصية (View Once) في الإصدار 2.21.14.3 من ”واتس أب“، ولكي تتمكن من استخدامها يجب أن تمتلك أنت والطرف الآخر هذا الإصدار أو الأحدث منه، وستجد أيقونة الخاصية بجانب مربع الكتابة أثناء الدردشة، وبالضغط عليها ستظهر الرسالة التوضيحية كما في لقطة الشاشة بالمنتصف، والآن أي وسائط ترسلها (بعد الضغط على الأيقونة الجديدة) سيتم حذفها بمجرد رؤيتها من الطرف الآخر.

وعلى عكس ”سناب شات“، لن يخبرك في حالة أن الطرف الآخر قد قام بالتقاط لقطة للشاشة وهو ما يجعل الخاصية الجديدة ليست آمنة، ويجب أن يتم استخدامها بحذر.

علاوة على ذلك، أتاحت منصة ”واتساب“ ميزة أخرى مهمة، وهي إمكانية تشفير النسخ الاحتياطية، بعد إطلاق البرنامج التجريبي للأجهزة المتعددة لمزيد من مختبري النسخة التجريبية.

ويحمي تشفير النسخ الاحتياطية محفوظات الدردشة والوسائط من الوصول غير المصرح به، وعندما تستخدم ”واتساب“، يتم تشفير رسائلك من طرف إلى طرف، مما يعني صعوبة معرفة ما يوجد داخلها أثناء انتقالها.