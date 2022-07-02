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واتساب يعتزم إخفاء "الكلمة المحرجة"

Category: منوعـات

Date: 2022-07-02T06:09:27+0000
واتساب يعتزم إخفاء "الكلمة المحرجة"

شفق نيوز / يعتزم تطبيق "واتساب" للتواصل الفوري، طرح ميزة جديدة تخفي وضع المستخدم عن الآخرين، بما قد يعفيه من الرسائل المزعجة.

ويختبر التطبيق حاليا ميزة إخفاء وضع المستخدم "متصل الآن" أو (online) باللغة الإنجليزية، مؤكدا أن هذه الميزة الجديدة ستكون موجودة في التطبيق عن قريب، وستكون متاحة لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظامي "أندرويد" و"آي أو أس" وحتى لمستخدمي التطبيق على الحواسيب.

ويأتي هذا الإجراء، بعدما طالب المستخدمون على مدار السنوات الماضية بمنحهم القدرة على إخفاء وضع حالتهم على التطبيق، ذلك أن وضع "متصل الآن" يدفع البعض إلى إغراقهم بالرسائل المزعجة، خاصة في ساعات الليل.

وحاليا يمكن للمستخدمين التحكم بمعلومة "آخر مشاهدة"، أي منع الآخرين من رؤية آخر ساعة كان فيها المستخدم نشطا على التطبيق.

وكان "واتساب" قد بدأ العام الماضي في إخفاء "آخر مشاهدة" بشكل تلقائي عن الأشخاص الذين لم يجر معهم المستخدم أي دردشة، في محاولة لمنع أي طرف ثالث مثل التطبيق من الوصول إلى هذه المعلومة.

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