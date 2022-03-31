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واتساب يطلق "ميزة" طال انتظارها

Category: منوعـات

Date: 2022-03-31T18:01:11+0000
واتساب يطلق "ميزة" طال انتظارها

شفق نيوز / أعلن تطبيق "واتساب" للمراسلة الفورية، يوم الخميس، إطلاق مجموعة من التحديثات على خدمة الرسائل الصوتية، بعدما طال انتظارها من قبل المستخدمين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "التحديثات الجديدة، التي سيجري تعميمها على الجميع خلال الأيام القليلة المقبلة، تأتي في وقت يرتفع فيه الإقبال على رسائل واتساب الصوتية".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة واتساب، مارك زوكربيرغ، قد ذكر في وقت سابق، أن المستخدمين يرسلون سبعة مليارات رسالة صوتية بصفة يومية.

وتضمنت التحديثات التي شهدتها خدمة الرسائل الصوتية على واتساب: الاستماع خارج الدردشة، بمعنى إمكانية الاستماع إلى أي رسالة صوتية خارج الدردشة، مما يتيح متابعة مهام أخرى في الوقت نفسه أو قراءة الرسائل الأخرى والردّ عليها.

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