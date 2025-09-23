"واتساب" يطلق ميزة جديدة للترجمة الفورية

شفق نيوز- متابعة

كشفت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق "واتساب" للتواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، عن إطلاق ميزة جديدة في التطبيق الأوسع انتشاراً لترجمة الرسائل، في هواتف "آيفون" و"أندرويد".

وأطلق "واتساب" هذه الميزة تدريجياً ابتداءً من اليوم، حيث تتيح ترجمة الرسائل إلى اللغات المفضلة سواء في المحادثات الفردية أو في المجموعات، أو حتى الرسائل في القنوات، وفقا لما ذكرته الشركة في مدونتها.

ويمكن تفعيل هذه الخاصية عبر الضغط المطول على الرسالة واختيار "الترجمة"، ثم تحديد اللغة المراد الترجمة منها أو إليها.

وسيتاح لمستخدمي "أندرويد" في البداية الترجمة من وإلى اللغات، الإنكليزية، والإسبانية، والهندية، والبرتغالية، والروسية، والعربية، بينما يمكن لمستخدمي "آيفون" الترجمة من وإلى أكثر من 19 لغة.

وبوسع مستخدمي "أندرويد" أيضاً تفعيل خيار الترجمة التلقائية للمحادثات، من أجل ترجمة جميع الرسائل الواردة.

ورغم أن هذه الميزة لا توفر الترجمة الفورية مثل بعض التطبيقات، فإنها قد تسهل التواصل بين المليارات من مستخدمي "واتساب" حول العالم.

وأشار "واتساب" إلى أنه يخطط لزيادة عدد اللغات التي تدعم الترجمة لاحقاً.