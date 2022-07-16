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واتساب يطلق ميزة جديدة لـ"المشغولين"

Category: منوعـات

Date: 2022-07-16T05:37:33+0000
واتساب يطلق ميزة جديدة لـ"المشغولين"

شفق نيوز/ أطلق تطبيق التواصل الفوري "واتساب" ميزة جديدة تساعد أولئك الذين لا وقت لديهم للرد على الرسائل فورا، أثناء استخدام التطبيق على أجهزة الكمبيوتر.

وأوضح موقع (WABetainfo)، الذي يتابع أخبار واتساب أولا بأول، أن الميزة الجديدة هي الرد السريع على الرسائل الواردة إلى المستخدمين، الذين يستعملون نسخة أجهزة الكمبيوتر المكتبية من التطبيق.

وأشار الموقع، إلى أن "القدرة على توجيه الرد السريع على الرسائل متاح للمستخدمين الذين ثبتوا التحديث الأخير لتطبيق واتساب من متجر مايكروسوفت".

وتنبع أهمية هذه الميزة، لكون نسخة أجهزة الكمبيوتر المكتبية من تطبيق "واتساب" مصممة بطريقة لا تحتوي هذه الميزة.

وأشار الموقع إلى أن الميزة الجديدة ستتيح للمستخدمين توجيه رد على الآخرين، عبر الكتابة في صندوق تنبيهات (notification) يظهر على الشاشة.

ويحتوي مستطيل التنبيهات، على خانة صغيرة وما على المستخدم إلا اختيار نوع الرد في هذه الخانة، وحتى عندما يتم تصغير "واتساب" على شاشة أجهزة الكمبيوتر، يمكن أن يظهر صندوق التنبيهات لكتابة الرد على زاوية الشاشة.

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