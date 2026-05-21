واتساب يطلق ميزة جديدة لتوفير المساحة

شفق نيوز- متابعة

أعلن تطبيق "واتساب" إطلاق ميزة جديدة في تحديثه التجريبي لنظام "أندرويد"، تُتيح للمستخدمين تنظيف مساحة التخزين داخل القنوات، من خلال فلترة الوسائط حسب الفئة قبل تحديد ما يريدون حذفه.

ويواصل "واتساب" تعزيز أدوات إدارة التخزين، عبر تقديم رؤى شاملة حول مساحة التخزين وأدوات تنظيف ذكية، إذ يمكن للمستخدمين إدارة مساحة التخزين مباشرة من إعدادات التطبيق عبر قسم "إدارة التخزين".

وعلى سبيل المثال، قد يقترح التطبيق تفعيل الرسائل المختفية لتقليل تراكم الوسائط تلقائيًا بمرور الوقت، كما يعرض للمستخدمين اقتراحات لإزالة حزم اللغات غير الضرورية، التي قد تشغل مساحة تخزين رغم عدم الحاجة إليها.

ويقدم هذا القسم أيضًا نظرة عامة على جميع المحادثات والمجموعات والقنوات، بما يساعد المستخدمين على تحديد الأكثر استهلاكًا لمساحة التخزين بسرعة.

كما يعرض "واتساب" قائمة مرتبة بجميع المحادثات وفق حجم التخزين المستهلك، مع إمكانية تصفيتها لعرض المحادثات أو القنوات فقط.

ويخطط "واتساب" مستقبلًا لإضافة عرض جهات الاتصال التي شاركت تحديثات الحالة، كما سيتضمن قسم "إدارة التخزين" فلترًا مخصصًا لتحديثات الحالة، مما يسهل تصفحها وإدارتها.

وسيتيح "واتساب" للمستخدمين استعادة مساحة التخزين بشكل أسرع من خلال إعطاء الأولوية لتنظيف الحالة.

وتعمل الشركة على ميزة إدارة مساحة تخزين تحديثات الحالة، التي لا تزال قيد التطوير حاليًا، ومن المقرر إطلاقها في تحديث لاحق.

كما يعمل "واتساب" حاليًا على تحسين آلية فلترة تحديثات الحالة، وبمجرد اكتمال الاختبار، ستتاح هذه الميزة تدريجيًا للمستخدمين، مما يسهل عليهم تحديد التحديثات غير الضرورية وحذفها بسرعة لتوفير مساحة التخزين.