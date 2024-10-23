واتساب يطلق ميزة جديدة تسمح لمستخدميه خزن جهات الاتصال على التطبيق

شفق نيوز/ أطلق تطبيق واتساب للتواصل الفوري ميزة جديدة تتيح إمكانية تخزين جهات الاتصال مباشرة على حساب المستخدم، دون حاجة إلى تخزين معلومات جهات الاتصال الجديدة في سجل الهاتف.

وكشفت خدمة واتساب للتواصل الفوري أن الميزة الجديدة التي ستتاح قريباً، ستسهل على المستخدمين، ممن يعتمدون على عدة هواتف وحواسيب للوصول إلى الخدمة باستمرار، متابعة استخدامهم، دون الانشغال بضرورة مزامنة جهات الاتصال المختلفة بين أجهزتهم طوال الوقت، بحسب بيان رسمي.

وأوضحت خدمة واتساب أن الميزة الجديدة ستسهل أيضاً على المستخدم إمكانية تحرير جهات الاتصال مباشرة من داخل التطبيق، وكذلك سيتحكم عند إضافة جهة اتصال جديدة فيما إذا كان يرغب في مزامنة معلوماتها مع سجل الجهات المخزَّنة على الهاتف أم لا.

كما طوَّرت خدمة واتساب نظام تخزين جديد يحمل اسم Identity Proof Linked Storage (IPLS)، والذي يقوم بتخزين بيانات جهات الاتصال بشكل آمنٍ محلياً على هواتف المستخدمين.

يستخدم النظام ميزة تتيح للمستخدم التأكد من مدى موثوقية جهات الاتصال المخزَّنة على حساباتهم لدى واتساب، مع إتاحة التتبع لأي تغييرات تجرى عليها.

وأعلنت خدمة واتساب عن تعاونها مع شركة "كلاود فلير" لإنشاء نظام توفيق مستقل، للتأكد من أن بيانات جهات الاتصال المخزَّنة لدى خدمة التواصل لا يتم التلاعب أو التعديل فيها، إلى جانب السماح بإمكانية اختبار مدى شفافية مفاتيح التوثيق الخاصة بالرسائل المشفرة طرفياً، مما يتيح التأكد من أن مفاتيح التشفير العامة المستخدمة لم يتم إجراء أي تعديلات عليها من أطراف ثالثة خلال تبادل الرسائل بين أطراف المحادثة.

ميزة تخزين جهات الاتصال مباشرة على واتساب ستتيح للمستخدم التنقل بجهات اتصاله على حسابه لدى الخدمة بسهولة، فبمجرد إعادة تثبيت التطبيق، وتسجيل الدخول إلى حسابه على جهاز جديد، أو ربط جهاز آخر بالجهاز الأصلي المستخدم لتسجيل حسابه لدى واتساب، سيتم مزامنة جهات اتصاله لدى خدمة التواصل مما يسهل تجربة الاستخدام.

الخدمة الجديدة متاحة، وبدأت في الوصول لعموم مستخدمي هواتف أندرويد، وآيفون تدريجياً حول العالم.