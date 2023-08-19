واتساب يطلق ميزة انتظرها الملايين لسنوات

شفق نيوز/ أعلن تطبيق "واتساب"، يوم السبت، إطلاق تحديث جديد للتطبيق حمل معه ميزة انتظرها ملايين المستخدمين، لسنوات.

والمميز في نسخة التطبيق الجديدة، هو أنها باتت توفر للمستخدم إمكانية إرسال الصور للآخرين بجودة HD، أي أن المستلم بات يتلقى صورا عالية الدقة.

وباتت الميزة الجديدة متوفرة لجميع مستخدمي "واتساب" شريطة تحميل أحدث نسخة من التطبيق.

وبعد تحديث التطبيق، سيظهر للمستخدم تلقائيا زر "HD" بجانب خيارات تعديل الصورة قبل إرسالها لشخص آخر.

وبمجرد الضغط على هذا الخيار، سيتمكن المستخدم من تحديد دقة الصورة المرسلة من خلال خيارين.

وعند تلقي المستلم الصورة التي أرسلت إليه من شخص ما سيظهر له في الزاوية اليسرى أنها أرسلت له بجودة "HD".