واتساب يطلق خاصية انتظرها المدونون والصحفيون كثيراً

شفق نيوز/ أطلقت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب"، خاصية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة، بما في ذلك الرسائل باللغة العربية، التي لطالما انتظرها المدونون والصحفيون.

وذكرت الشركة المملوكة لمجموعة ميتا بلاتفورمس أن الخاصية الجديدة ستكون مفيدة عند وجود المستخدم وسط ضوضاء أو يتحرك ولا يستطيع سماع الرسالة الصوتية.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن آبل أطلقت خاصية مماثلة لتطبيق ماسج الخاص بها، مع تحديث نظام تشغيل أجهزة أبل الذكيةآي.أو.إس17.

وللوصول إلى الخاصية الجديدة في واتساب، يحتاج المستخدم إلى الدخول لإعدادات التطبيق واختيار قسم "محادثات" ثم النقر على خيار "تحويل الرسالة الصوتية إلى نص" ثم تفعيل الخاصية.

ويمكن للمستخدم من هذا الجزء اختيار لغة الكتابة المطلوبة، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.

وبمجرد تفعيل الخاصية يمكن للمستخدم تحويل الرسالة الصوتية إلى نص من خلال النقر المستمر عليها ثم اختيار خيار "تحويل إلى نص".

ولن يقوم التطبيق بتحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص بطريقة آلية في كل مرة تصل فيها رسالة صوتية.

وقالت الشركة إنها ستتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم بلغات محددة خلال الأسابيع المقبلة.

في الوقت نفسه تتحدد اللغات التي تدعمها الخاصية بالنسبة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس على الإصدار، فإذا كان المستخدم يستخدم الإصدار آي.أو.إس16 فأعلى فإنه يدعم لغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية والروسية والتركية والصينية والعربية. أما إذا كان الإصدار آي.أو.إس 17 فأعلى فإن قاعدة اللغات تتسع لتشمل الدنماركية والفنلندية والنرويجية والهولندية والسويدية والعربية والتايلاندية.

أما الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد فتدعم اللغات الإنجليزية والبرتغالية والإسبانية والروسية فقط في الوقت الحالي.