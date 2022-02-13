واتساب يطرح تغييرات تُخلص مستخدميه من الإحراج

شفق نيوز/ يقوم تطبيق واتساب باختبار تحديث يمكن أن يخلصك من الإحراج، حيث سيتم إدخال العديد من التغييرات الرئيسية على التطبيق – بما في ذلك تغيير كبير في الكاميرا.

ويختبر WhatsApp بانتظام الميزات الجديدة قبل طرحها لعامة الناس.

تم رصد تغيير رئيسي واحد من قبل محققي “واتساب” في WABetaInfo، ويستخدم واتساب الإصدار التجريبي من التطبيق على iOS لتجربة تغيير الكاميرا.

وتم الآن استبدال شريط الوسائط الأفقي في الجزء السفلي بزر لفتح المعرض.

في الوقت الحالي يمكنك التمرير سريعًا لأعلى وعرض صورك الشخصية لأي شخص قريب منك حسبما نقل موقع ذي صن، لكن التحديث الجديد يوقف هذا عن طريق إخفاء صورك الحديثة بعيدًا.

وهذا يجعله يتماشى مع تطبيق كاميرا iPhone الرسمي من آبل.

وتم أيضًا إعادة تصميم رمز الكاميرا على كاميرا WhatsApp قليلاً.

ويعمل “واتساب” أيضًا على عدد من الميزات الأخرى، بما في ذلك ردود الفعل على الرسائل على غرار “فيسبوك” ووظيفة الإيقاف المؤقت والاستئناف للملاحظات الصوتية.

كيفية الحصول على WhatsApp beta

لتنزيل WhatsApp beta لهاتفك الذكي ، يجب عليك الانتقال إلى Google Play على جهاز Android والبحث عن واتساب.

قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى "كن أحد مختبري الإصدار التجريبي"، واضغط على زر “أنا في” ثم انقر على “انضمام” للتأكيد.

الآن كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.

ويعد الانضمام إلى WhatsApp beta على iPhone أكثر صعوبة ولديه سعة محدودة.