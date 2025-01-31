واتساب يطالب إسرائيل بالكف عن التجسس على الصحفيين

شفق نيوز/ طالب مسؤول في واتساب، يوم الجمعة، شركة تجسس إسرائيلية، بالكف عن استهداف بيانات المستخدمين من بينهم صحفيون وأعضاء بمنظمات مجتمع مدني حول العالم.

وقال المسؤول إن واتساب، التابع لشركة ميتا، أرسل خطاباً إلى شركة باراغون سولوشنز الإسرائيلية لبرامج التجسس، طالبتها الكف عن عمليات الاختراق هذه"، مؤكداً أن "واتساب سيواصل الدفاع عن القدرة على التواصل بخصوصية".

وأضاف المسؤول، خلال حديثه لـ"رويترز"، أن "الشركة رصدت محاولة اختراق استهدفت نحو 90 مستخدما لمنصتها"، من دون أن يحدد هوية المستهدفين أو مكانهم.

وأوضح أن الأهداف شملت عددا غير محدد من شخصيات المجتمع المدني والإعلام، لكن واتساب "عرقل" منذ ذلك الحين محاولة التسلل.

وامتنع المسؤول عن مناقشة كيفية تأكد واتساب من أن باراغون هي المسؤولة عن عملية الاختراق، مؤكداً "إبلاغ أجهزة إنفاذ القانون و"شركاء القطاع" بعملية الاختراق"، لكنه لم يخض في تفاصيل أكثر.

ولم تعلق شركة "باراغون" الإسرائيلية، على هذه الأنباء حتى الآن.