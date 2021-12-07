واتساب يضيف ميزة جديدة.. تشغيل تلقائي لـ"إخفاء الرسائل"

شفق نيوز/ أضافت خدمة "واتساب" ميزة جديدة إلى خاصية "إخفاء الرسائل" من المحادثات تسمح بتشغيلها "تلقائيا" للدردشات الفردية الجديدة.

وعندما تم إطلاق الميزة لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، كان يسمح للمستخدمين فقط باختيار مستخدمين آخرين بعينهم لإخفاء الرسائل، أما التحديث الجديد فيسمح بتشغيلها تلقائيا لجميع الرسائل الجديدة، بعد فترة زمنية يختارها المستخدم.

وكان واتساب لا يسمح بإخفاء الرسائل إلا بعد سبعة أيام، أما الآن أصبح بمقدور المستخدمين حذفها بعد 24 ساعة أو 90 يوما بالإضافة إلى فترة الأيام السبعة.

وقالت مدونة "واتساب": يجب أن يكون تحديد المدة التي تستغرقها الرسالة بين يديك".

وذكر مؤسس شركة "ميتا" المالكة للتطبيق، مارك زوكربيرغ، في حسابه على فيسبوك: "ستتمكن من جعل جميع الدردشات الجديدة تختفي افتراضيا بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوما. ليست كل الرسائل بحاجة للبقاء إلى الأبد".