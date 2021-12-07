سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

واتساب يضيف ميزة جديدة.. تشغيل تلقائي لـ"إخفاء الرسائل"

Category: منوعـات

Date: 2021-12-07T05:19:59+0000
واتساب يضيف ميزة جديدة.. تشغيل تلقائي لـ"إخفاء الرسائل"

شفق نيوز/ أضافت خدمة "واتساب" ميزة جديدة إلى خاصية "إخفاء الرسائل" من المحادثات تسمح بتشغيلها "تلقائيا" للدردشات الفردية الجديدة.

وعندما تم إطلاق الميزة لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، كان يسمح للمستخدمين فقط باختيار مستخدمين آخرين بعينهم لإخفاء الرسائل، أما التحديث الجديد فيسمح بتشغيلها تلقائيا لجميع الرسائل الجديدة، بعد فترة زمنية يختارها المستخدم.

وكان واتساب لا يسمح بإخفاء الرسائل إلا بعد سبعة أيام، أما الآن أصبح بمقدور المستخدمين حذفها بعد 24 ساعة أو 90 يوما بالإضافة إلى فترة الأيام السبعة.

وقالت مدونة "واتساب": يجب أن يكون تحديد المدة التي تستغرقها الرسالة بين يديك".

وذكر مؤسس شركة "ميتا" المالكة للتطبيق، مارك زوكربيرغ، في حسابه على فيسبوك: "ستتمكن من جعل جميع الدردشات الجديدة تختفي افتراضيا بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوما. ليست كل الرسائل بحاجة للبقاء إلى الأبد".

 

related

بعد العطل "الكبير".. أفضل 5 تطبيقات بديلة لواتساب

Date: 2021-10-04 19:07:59
بعد العطل "الكبير".. أفضل 5 تطبيقات بديلة لواتساب

تحذير.. نسخة من "واتساب" تتجسس على هاتفك

Date: 2021-02-08 16:23:05
تحذير.. نسخة من "واتساب" تتجسس على هاتفك

مبالغ مالية من فيسبوك مقابل تحميل "التطبيق الجديد"

Date: 2019-06-13 20:07:34
مبالغ مالية من فيسبوك مقابل تحميل "التطبيق الجديد"

"واتساب" تطلق ميزة جديدة منتظرة

Date: 2021-03-06 19:25:39
"واتساب" تطلق ميزة جديدة منتظرة

دولة إفريقية تتصدر.. الشعوب الأكثر استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي

Date: 2019-08-14 23:56:54
دولة إفريقية تتصدر.. الشعوب الأكثر استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي

ميزة جديدة مرتقبة في تطبيق واتساب

Date: 2021-03-31 11:04:17
ميزة جديدة مرتقبة في تطبيق واتساب

تطبيق "واتساب" يفاجئ مستخدميه بمزايا جديدة

Date: 2020-09-09 05:25:05
تطبيق "واتساب" يفاجئ مستخدميه بمزايا جديدة

"واتساب الوردي".. تحذير من الوقوع في فخ القراصنة

Date: 2021-04-21 07:31:17
"واتساب الوردي".. تحذير من الوقوع في فخ القراصنة