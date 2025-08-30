واتساب يضع خيارات جديدة لاختفاء الرسائل

شفق نيوز– بغداد

يعمل تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" على تطوير ميزة جديدة في نسخته التجريبية على نظام "أندرويد"، تتيح للمستخدمين تحديد فترات زمنية أقصر لاختفاء الرسائل بشكل تلقائي.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن التحديث المرتقب سيضيف خيارين جديدين لمؤقت اختفاء الرسائل، هما: ساعة واحدة و12 ساعة، إلى جانب الفترات المتاحة حالياً (24 ساعة، 7 أيام، و90 يوماً).

ويُخصص خيار الساعة الواحدة للمحادثات التي تتضمن معلومات حساسة تستوجب الحذف السريع، فيما يوفر خيار 12 ساعة توازناً أكبر للرسائل المرتبطة بفعاليات أو مهام قصيرة المدى.

ومع ذلك، قد يواجه خيار الساعة الواحدة إشكالية تتعلق ببدء العد التنازلي فور تسليم الرسالة وليس عند فتحها، مما قد يؤدي إلى اختفائها قبل أن يتمكن المستلم من قراءتها.

وأكدت تقارير أن واتساب سيعرض تنبيهاً بهذا الخصوص عند اختيار هذا المؤقت.

وما تزال الميزة الجديدة قيد التطوير، ولم تُطرح بعد لمختبري النسخة التجريبية أو المستخدمين عامة.

ويرى خبراء أن إضافة خيارات زمنية متنوعة لاختفاء الرسائل قد يعزز تجربة المستخدم ويجعل التطبيق أكثر قدرة على المنافسة أمام منصات المراسلة الأخرى مثل "تيليغرام".