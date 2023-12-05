واتساب يستعد لطرح تحديث يسمح بمشاركة الصور والفيديو بجودتها الأصلية

شفق نيوز/ يطرح تطبيق "واتساب" حاليا تحديثا جديدا لمستخدمي نظام" آي أو إس" يسمح للأشخاص بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو عبر منصته بجودتها الأصلية دون أي ضغط.

وينقل تطبيق واتساب الوسائط المتعددة ولكن بجودة منخفضة، حتى بعد إضافة القليل من الجودة العالية إلى خوارزمية الضغط الخاصة به في التحديث الذي أطلقه في أغسطس/آب الماضي.

ولكن مع التحديث الجديد الذي أطلقه مؤخرا لن يتم ضغط ملفات الوسائط على الإطلاق. وبدلا من ذلك سيعامِل التحديث الجديد الوسائط كملفات بيانات مثلها مثل الوثائق الأخرى.

فعند إرسال أحد ملفات النصوص مثل ملف "وورد" على سبيل المثال، لا يقوم واتساب بفتحها في داخل نافذة الدردشة، وإنما يمكن للمستلم النقر عليها لفتحها، لذلك لا يتم ضغطها.

والتحديث الجديد لن يتم بشكل تلقائي، إذ يجب على المستخدم أن يقرر إرسال صورة أو مقطع فيديو غير مضغوط والنقر على أيقونة "+" لنقل هذا النوع من الوسائط كبقية الملفات.

ويقول واتساب إن إطلاق هذه الميزة الجديدة سيكون تدريجيا، لذا قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع قبل أن يصل إلى جميع المستخدمين في أنحاء العالم.

أما بالنسبة لنظام أندرويد، فالشركة تعمل على ذلك، وفقا لتقرير نشره موقع ماك رومرز (MacRumors)، ولكن لا توجد معلومات عن موعد الإصدار.

وأطلقت شركة ميتا العديد من الميزات لتطبيق واتساب هذا العام، حيث حاولت منصة المراسلة تجربة مجموعة من الميزات الخاصة.

فقد أطلقت المنصة ميزة مخصصة لنظام التشغيل ماك في أغسطس/آب الماضي، مع إمكانية إجراء مكالمات الفيديو لما يصل إلى 8 أشخاص.

كما أنها اختبرت الملصقات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والرسائل الصوتية ذاتية التدمير.