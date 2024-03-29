"واتساب" يستحدث ميزة جديدة لإرسال الصور والفيديو بجودة عالية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام مهتمة بتكنولوجيا الاتصالات، بأن تطبيق المراسلة الشهير "واتساب" يعمل على تطوير ميزة جديدة لتبسيط عمليات إرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودة عالية من دون الحاجة إلى ضغط حجمها.

ويُعرف تطبيق "واتساب" بترقيته المستمرة من حيث الميزات، وهذه المرة، من المتوقع أن يقدم ميزة جديدة لتطبيقه على نظام أندرويد، مما يسهل على المستخدمين إرسال صور ومقاطع فيديو عالية الجودة.

وفي الواقع، إرسال الصور على "واتساب" هو أمر نقوم به يومياً. لكن، هل تعلم أن "واتساب" يقوم بضغط حجم الصورة قبل إرسالها أو تعميمها على جهة الاتصال الخاصة بك، وهذا يعني أن بكسلات الصورة الأصلية ليست مثل بكسلات الصورة التي تتلقاها أو تنقلها عبر "واتساب"؟.

وتتيح الميزة الجديدة المرتقبة على تطبيق "واتساب" لنظام أندرويد، تبسيط عملية إرسال الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة. وتقدم هذه الميزة إعداداً يمكّن المستخدمين من تحديد ما إذا كانوا يفضلون إرسال الوسائط بجودة عالية أو بجودة قياسية. وبمجرد التعيين، ستتبع جميع تحميلات الوسائط المستقبلية هذا التفضيل.

وتم التعرف على هذه الميزة في الإصدار التجريبي من "واتساب" 2.24.7.17 لنظام أندرويد الذي بدأ طرحه للمختبرين عبر برنامج Google Play Beta، التي تسمح بتعيين جودة تحميل الصور ومقاطع الفيديو مباشرة في الإعدادات، مما يلغي الحاجة إلى تكرار العملية مع كل تحميل وسائط جديد.

ففي قائمة التخزين والبيانات، يظهر خيار إعداد جديد بعنوان "جودة تحميل الوسائط"، مما يوفر خيارات للجودة القياسية وجودة HD. وبمجرد قيام المستخدم بتحديد خيار الجودة، ستتبع جميع التحميلات المستقبلية هذا الخيار.

وتم الإبلاغ عن هذه الميزة لنظام أندرويد، لكن لم يتم تأكيد توفرها على نظام التشغيل iOS أو تطبيق الكمبيوتر. وتجدر الإشارة إلى أن أياً من الخيارات الحالية لا يسمح للمستخدمين بإرسال الوسائط بدقتها الأصلية، خاصة بالنسبة للملفات الكبيرة. وللقيام بذلك، يجب على المستخدمين مشاركته كمستند.

وإذا كنت تريد تجنب فقدان الجودة عند إرسال صورة عبر "واتساب"، فأنت بحاجة إلى إرسالها كمستند للحفاظ على جودتها.

في نظام أندرويد، ستحتاج أولاً إلى حفظ وتنزيل الصورة التي تريد إرسالها غير مضغوطة على "واتساب". ثم ستحتاج إلى فتح "واتساب" والنقر على زر المرفق الموجود داخل صندوق الدردشة.

من الخيارات، اختر خيار "المستند"، وبعد ذلك حدد الصورة التي تريد إرسالها من خلال تصفح جميع المستندات الموجودة على هاتفك، بعد ذلك، قم بإرسال الصورة كمستند بدلاً من استخدام معرض الصور الخاص بك.

وبالنسبة لـiOS، عليك الانتقال إلى الصور، واختر الصورة التي تريد مشاركتها دون فقدان الجودة، ثم اضغط على خيار التحميل في الركن الأيسر السفلي من جهاز آيفون الخاص بك.

وانقر الآن على خيار الحفظ في الملفات لاختيار المجلد الذي تريد حفظ الصورة المحددة فيه. ويمكنك اختيار أي من المجلدات أو حفظ الصورة على iCloud Drive. وبعد ذلك، اضغط على إضافة.

وبعد حفظ الصورة كمستند، افتح واتساب على جهاز iOS الخاص بك، وانتقل إلى جهة الاتصال التي تريد مشاركة الصورة معها، بعد ذلك، سوف تحتاج إلى النقر على أيقونة Plus الموجودة في الركن الأيسر السفلي من جهاز آيفون الخاص بك. والآن حدد المستند لتتمكن من إرسال ما تريده بجودة عالية.