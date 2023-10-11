واتساب يختبر ميزة جديدة تحمي "المحادثات والمراسلات"

شفق نيوز/ يختبر القائمون على تطبيق "واتس آب" ميزة جديدة ستزيد حماية بيانات المحادثات والمراسلات في التطبيق.

وقال موقع WABetaInfo أن المبرمجين اكتشفوا أن القائمين على "واتس آب" لديهم خطط لتزويد مستخدمي التطبيق بميزة تسمح لهم باختيار كلمة مرور مخصصة لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم.

وتم اكتشاف الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي الأخير "2.23.21.9" لـ "واتس آب" الذي تم طرحه على متجر غوغل للتطبيقات، ونشر موقع WABetaInfo لقطة شاشة تظهر أن "واتس آب" تعمل على الميزة الجديدة التي ستطرحها مستقبلا.

وبفضل الميزة الجديدة سيتمكن المستخدم بنفسه من وضع كلمة مرور أو رمز سرّي ليحمي به مجلّد الدردشات الخاصة، كما سيتمكن بسهولة من العثور على هذا النوع من المجلدات داخل التطبيق، والأمر المهم الآخر هو إمكانية استعمال هذه الميزة من تطبيقات "واتس آب" التي يستعملها المستخدم من أجهزة أخرى غير جهازه الأساسي.

ويمكن اختبار الميزة الجديدة عبر الاشتراك في برنامج "واتس آب" التجريبي عبر أجهزة أندرويد بعد تحميل أحدث نسخة من التطبيق، كما يمكن اختبارها عبر أجهزة iOS .