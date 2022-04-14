واتساب يختبر خاصية "مجتمعات" الجديدة

شفق نيوز / أطلقت خدمة التراسل الفوري "واتساب" المملوكة لشركة "ميتا بلاتفورمز"، يوم الخميس، اختبار خاصية جديدة أسمتها (مجتمعات)، وتستهدف تنظيم المجموعات في هياكل أكبر، بحيث يمكن استخدامها في أماكن العمل والمدارس.

وذكر رئيس واتساب، ويل كاثكارت، أن الخاصية ستجمع المجموعات، التي تضم بحد أقصى 256 مستخدما، تحت مظلات أكبر حيث يمكن للمسؤولين عن إدارتها إرسال إشعارات لتجمع يضم الآلاف.

وأضاف كاثكارت، أن هذه الخدمة "مخصصة للمجتمعات التي أنت جزء منها بالفعل في حياتك وتقوم باتصال خاص"، مشيرا إلى أنواع أخرى مشابهة من أطر الاتصال مثل سلاك أو مايكروسوفت تيمز.

وأشار إلى عدم وجود خطط حالية لفرض رسوم على الخاصية الجديدة التي يتم اختبارها بشكل تجريبي مع عدد صغير من المجتمعات العالمية، مع عدم استبعاد توفير "ميزات خاصة للمؤسسات" في المستقبل.