واتساب يختبر "الزجاج السائل" لتحديث واجهة المحادثات

شفق نيوز- متابعة

يختبر تطبيق واتساب تصميماً جديداً لواجهة المحادثات يُعرف بـ"الزجاج السائل"، في خطوة تهدف إلى جعل التطبيق أكثر حداثة وسلاسة.

ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الشركة لتطوير تجربة المستخدم عبر إدخال تحسينات بصرية تتماشى مع أحدث اتجاهات التصميم، مع اعتماد أسلوب مستوحى مما قدمته أبل ضمن نظام iOS 26، بما يعزز انسيابية الاستخدام ويمنح واجهة الدردشة طابعاً أكثر تطوراً.

ويعتمد تصميم "الزجاج السائل" على عناصر شفافة ومتدرجة تحاكي الزجاج، بحيث تعكس الخلفيات وتتفاعل معها بشكل ديناميكي، ما يوفر تجربة بصرية أكثر عمقاً مقارنة بالتصاميم التقليدية.

ووفقاً للتقارير، تخطط واتساب لتطبيق هذا التصميم على شاشة المحادثات، وهي الواجهة الأكثر استخداماً يومياً، ما يمنح التحديث أهمية مباشرة في تحسين تجربة الاستخدام.

ولا يقتصر التحديث على تغييرات شكلية، إذ يشمل إعادة تصميم عناصر رئيسية داخل واجهة الدردشة، من بينها شريط كتابة الرسائل الذي سيصبح عائماً مع تأثيرات شفافية، إلى جانب شريط التنقل العلوي الذي سيحصل على مظهر شبه شفاف مع ظلال وتأثيرات ضبابية خفيفة، بما يعزز الإحساس بالعمق والحركة داخل التطبيق.

ورغم بدء اختبار التصميم منذ فترة، لا يزال طرحه محدوداً، إذ يقتصر حالياً على بعض الإصدارات التجريبية دون توفره لجميع المستخدمين.

وتشير التقارير إلى احتمال تأجيل الإطلاق الكامل لحين تحديث جميع أجزاء التطبيق بما يتوافق مع التصميم الجديد، لضمان تجربة موحدة عند طرحه رسمياً.

ويعكس هذا التحديث توجهاً متزايداً نحو اعتماد تصميم "الزجاج السائل" في التطبيقات، بالتوازي مع تبنيه في أنظمة أبل الحديثة، في ظل سعي واتساب لمواكبة المنافسة المتصاعدة في تطبيقات المراسلة، فيما لا يزال موعد الإطلاق الرسمي غير محدد.