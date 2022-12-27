واتساب يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف الأسبوع المقبل
شفق نيوز/ من المقرر أن يتوقف تطبيق واتساب WhatsApp عن العمل على هواتف Samsung بدءًا من من 31 كانون الثاني في الأسبوع المقبل
وقد تنهي Samsung قريبًا دعم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android والتي لا تعمل على الأقل بنظام Android 5.0 (Lollipop)، وفقا لما أفاد موقع "غيز تشينا" التقني.
وتشمل هذه الأجهزة سبعة هواتف ذكية من سامسونج تم إصدارها في 2011 و 2012 و 2013.
وهذه قائمة الهواتف التي من المحتمل أن يتوقف WhatsApp عن العمل عليها.
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S3 Mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Xcover 2