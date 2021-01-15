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واتساب يتلقى "انتكاسة" جديدة

Category: منوعـات

Date: 2021-01-15T20:52:05+0000
واتساب يتلقى "انتكاسة" جديدة

شفق نيوز/ قرر واتساب التابع لشركة فيسبوك تأجيل طرح خصائص جديدة ترتبط بالأعمال، وذلك بعد رد فعل عنيف من المستخدمين بشأن ممارسات الشركة فيما يتعلق بمشاركة البيانات.

ويمثل التأجيل انتكاسة لخطة واتساب لجلب إيرادات من خلال تيسير التبادلات التجارية على تطبيق التراسل الذي استحوذت عليه فيسبوك مقابل 19 مليار دولار في 2014، لكنه بطيء في تحقيق أرباح.

وقال واتساب يوم الجمعة إنه لن يعد بمقدور المستخدمين مراجعة شروطه المحدثة والموافقة عليها بحلول الثامن من فبراير شباط، وإلا سيجري وقف حساباتهم أو حذفها بحلول هذا الموعد.

وهاجم مدافعون عن الخصوصية تغييرات واتساب، مشيرين إلى ما يقولون إنه سجل غير جيد لفيسبوك في دعم مصالح المستخدمين عند التعامل مع بياناتهم، واقترح كثير منهم على المستخدمين الانتقال إلى منصات أخرى.

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