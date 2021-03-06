سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"واتساب" تطلق ميزة جديدة منتظرة

Category: منوعـات

Date: 2021-03-06T19:25:39+0000
"واتساب" تطلق ميزة جديدة منتظرة

شفق نيوز/ جاء تحديث "واتساب" الجديد لأنظمة iOS بميزة جديدة منتظرة، والتي من شأنها أن تعزز الخصوصية على المراسلة بقدر كبير.

وأطلقت الشركة مؤخرًا تحديثا يضمن ميزة تمكن المستخدم من الاستماع إلى الرسائل الصوتية دون علم الطرف الآخر.

وقالت صحيفة "انديا توداي" إنه "في حين يعتبر ذلك الأمر مهما بحد ذاته، إلا أن هذه الخاصية من شأنها أن تساعد على تعزيز الخصوصية في التطبيق بطرق غير مباشرة".

وكانت "واتساب" أطلقت منذ فترة خاصية تمنع الطرف الآخر على التطبيق من معرفة أنك قد قرأت رسالته أم لا، إلا أن العديد من المستخدمين وجدوا حيلة لتخطي هذه العقبة، من خلال إرسال رسالة صوتية، والتي لا تنطبق عليها ميزة خصوصية إشعارات قراءة الرسائل القديمة، وبمجرد الاستماع للرسالة الصوتية يعلم الطرف الآخر أنك قرأت الرسائل.

ولكن تحديث "واتساب" 2021 الجديد، قام بسد هذه الثغرة في التطبيق، والآن إذا قام المستخدم بإيقاف خيار مؤشرات قراءة الرسائل في الواتساب، فلن يكون بإمكان الطرف الآخر معرفة أن الرسائل قد قُرأت أو لا حتى إذا استمع المتلقي إلى الرسالة الصوتية.

وفي حين لم تطلق واتساب هذا التحديث بعد سوى لمستخدمي IOS فقط، إلا أنه من المرجح أن تطلقه لنظام الأندرويد خلال أيام.

related

واتساب يتلقى "انتكاسة" جديدة

Date: 2021-01-15 20:52:05
واتساب يتلقى "انتكاسة" جديدة

أخيراً.. "واتساب" تضيف ميزة طال انتظارها

Date: 2021-01-26 14:19:01
أخيراً.. "واتساب" تضيف ميزة طال انتظارها

ثغرة تشرع الباب أمام نشر برمجيات خبيثة عبر "واتساب"

Date: 2021-01-29 18:36:17
ثغرة تشرع الباب أمام نشر برمجيات خبيثة عبر "واتساب"

تطبيق "واتساب" يفاجئ مستخدميه بمزايا جديدة

Date: 2020-09-09 05:25:05
تطبيق "واتساب" يفاجئ مستخدميه بمزايا جديدة

تحذير.. نسخة من "واتساب" تتجسس على هاتفك

Date: 2021-02-08 16:23:05
تحذير.. نسخة من "واتساب" تتجسس على هاتفك

"إجبارية".. شروط جديدة لاستخدام "واتساب"

Date: 2020-12-03 14:30:46
"إجبارية".. شروط جديدة لاستخدام "واتساب"

واتساب يودع ملايين الأجهزة قريباً.. ما هي؟

Date: 2020-12-23 07:23:57
واتساب يودع ملايين الأجهزة قريباً.. ما هي؟

فيسبوك تنقلب على مستخدمي واتساب بتحديث "إجباري"

Date: 2021-01-07 18:45:13
فيسبوك تنقلب على مستخدمي واتساب بتحديث "إجباري"