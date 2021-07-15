واتساب تختبر ميزة طال انتظارها منذ سنوات

شفق نيوز/ بدأت شركة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك الأمريكية أخيرًا في اختبار ميزة رئيسية في خدمة المراسلة الفورية وتعترف بأنها كانت طلبًا رئيسيًا من المستخدمين لسنوات.

وقالت الشركة إن التطبيق يطرح اختبارًا تجريبيًا عامًا محدودًا يدخل فيه تحسينات على قدرته على العمل على الأجهزة المتعددة.

ويتيح التحديث لمستخدمي واتساب لأول مرة استخدام الخدمة على ما يصل إلى أربعة أجهزة غير هاتفية دون تشغيل الهاتف المسجل أو الاتصال بالإنترنت بطريقة أخرى.

وقال متحدث باسم الشركة إنه لا يمكن أن تحتوي سلسلة الأجهزة المتعددة على هاتف آخر، غير الهاتف الأصلي الذي فتح عليه التطبيق، وقالت الشركة في توضيح لها: "سيتصل كل جهاز مرافق بواتساب الخاص بك بشكل مستقل".

ويوفر واتساب بالفعل دعمًا للاستخدام متعدد الأجهزة ويمكن للمستخدم الوصول إلى الخدمة في وقت واحد، على سبيل المثال، من متصفح الويب أو تطبيق سطح المكتب على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، لكن تدفق دعم الأجهزة المتعددة يتطلب حاليًا اتصال الهاتف بالإنترنت.

وقالت واتساب في بيانها التوضيحي: "من خلال مطالبة الهاتف بتنفيذ جميع العمليات، تكون الأجهزة المصاحبة أبطأ ويتم قطع اتصالها بشكل متكرر، خاصةً عندما يكون اتصال الهاتف ضعيفًا، أو تنفد بطاريته، أو تتوقف عملية التطبيق عن طريق نظام تشغيل الهاتف".

وأضافت: "كما يسمح أيضًا بتشغيل جهاز مرافق واحد فقط في كل مرة، مما يعني أنه لا يمكن للأشخاص إجراء مكالمة في Portal أثناء التحقق من رسائلهم على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، على سبيل المثال".

وتقول الشركة إنها طورت تقنيات جديدة تضمن أنه حتى على أجهزة متعددة، تتم مزامنة الرسائل مع الحفاظ على التشفير من طرف إلى طرف، وهو إنجاز نادر في السوق حاليًا.

وكتبت الشركة: "لتحقيق ذلك، كان علينا إعادة التفكير في بنية WhatsApp وتصميم أنظمة جديدة لتمكين تجربة مستقلة متعددة الأجهزة مع الحفاظ على الخصوصية والتشفير من طرف إلى طرف".

وأضافت موضحة تلك العملية: "يتم تشفير كل رسالة على حدة باستخدام جلسة التشفير الزوجي المحددة مع كل جهاز، لا يتم تخزين الرسائل على الخادم بعد تسليمها".

وفيما يتعلق بالنسخ الاحتياطي، قالت الشركة: "الآلية التي نستخدمها لمزامنة الرسائل وبيانات التطبيقات الأخرى عبر أجهزة المستخدم مستقلة عن النسخ الاحتياطية السحابية لدينا".

وتقول الشركة إن الميزة المذكورة أعلاه هي واحدة من العديد من الميزات التي يطورها واتساب حاليًا، يعمل التطبيق على إصدار مخصص لجهاز iPad، بالإضافة إلى التوسع في ميزة وضع اختفاء الرسائل التي أصدرها العام الماضي.