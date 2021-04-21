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"واتساب الوردي".. تحذير من الوقوع في فخ القراصنة

Category: منوعـات

Date: 2021-04-21T07:31:17+0000
"واتساب الوردي".. تحذير من الوقوع في فخ القراصنة

شفق نيوز/ حذر خبراء تقنية ومستخدمون من الضغط على رابط يظهر في مجموعات الدردشة على تطبيق "واتساب" يعرض عليهم تحويل الواجهة من اللون الأخضر المعروف إلى اللون الوردي بالإضافة إلى مزايا أخرى، وقد قام مستخدمون بتداول هذا الرابط عن طريق الخطأ.

وبالضغط على الرابط، تظهر صفحة بها خيار لتحميل تطبيق يفترض أنه واتساب الجديد، إلا أنه لا يمت بصلة به وهو فقط مجرد برنامج خبيث.

وحذر خبراء في الأمن السيبراني من أن النقر على الرابط قد يؤدي إلى منع المستخدمين من الدخول على حساباتهم تماما.

وحذر الباحث في الأمن السيبراني، راجاهريا راجشخار، من الوقوع فريسة لهذا البرنامج، ونشر صورا تظهر واجهة التطبيق الخبيث:

وحذرت هيئة مراقبة هندية مستخدمي الإصدارات القديمة من تطبيقي "واتساب" و"واتساب بيزنس" من مخاطر تعرض بياناتهم الشخصية للاختراق بسبب برامج خبيثة.

وقالت هيئة مراقبة الأمن السيبراني "Cert-In" إن فريقها وجد ثغرات "متعددة" داخل التطبيقات تسمح للمتسللين بالوصول إلى معلومات حساسة، لكن هذا الأمر ينطبق فقط على الإصدارات القديمة، أما الإصدارت الحديثة فيفترض أن تكون آمنة.

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