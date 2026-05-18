هيفاء وهبي تنتصر على نقابة المهن الموسيقية المصرية

شفق نيوز- متابعة

قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، يوم الاثنين، رفض الطعن المقدم من نقابة المهن الموسيقية بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر، وتأييد حكم قضائي سابق بإلغاء قرار المنع.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المطعون ضد هيفاء وهبي لا تخضع للمساءلة التأديبية باعتبارها أجنبية الجنسية (لبنانية)، فضلًا عن كونها ليست عضوة في نقابة المهن الموسيقية، وإنما تمارس نشاطها داخل مصر بموجب تصاريح رسمية.

وأضافت أن النقابة لم يكن من حقها التدخل في خلافات شخصية بين الفنانة وأحد الأطراف الأخرى، مشيرة إلى أن قرارها محل الطعن مسّ المركز القانوني للمطعون ضدها وألحق بها أضرارًا، وفق ما ورد في حيثيات الحكم.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في 28 كانون الثاني/ ديسمبر 2025 بإلغاء قرار صادر عن مجلس النقابة في 16 آذار/ مارس 2025، والذي تضمن عدم منح الفنانة تصاريح للغناء داخل مصر.