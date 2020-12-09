هيفاء وهبي تشكك في لقاح كورونا: "شكرا لن اخذه"

شفق نيوز/ أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رفضها لتجربة لقاح فيروس كورونا الذي تم الكشف عنه مؤخرًا، مشككة في أن يكون مجرد خدعة وليس علاجا كما يدّعون.

كتبت هيفاء عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على إنستجرام: “40 عاما من البحث .. و لا لقاح لفيروس نقص المناعة البشرية!!، ما لا يقل عن 100 عام من البحث .. و لا لقاح للسرطان!!، بحث مستمر .. لا لقاح لنزلات البرد ..و الآن في خضون أقل من عام لديك لقاح لـ Cov -19 الذي تريدني أن آخذه ... لول ولكن لا شكرًا”.

وكانت السلطات البريطانية، قد بدأت اليوم الثلاثاء، أكبر حملة تطعيمات في تاريخها، بتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي أنتجته شركتا “فايزر” الأميركية و”بيونتك” الألمانية، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” في لندن.