هولندا.. مطالبات بمنع تصدير أجزاء من طائرة (إف 35) لإسرائيل

شفق نيوز/ طالب محامون تابعون لمنظمات حقوقية محكمة في هولندا، اليوم الثلاثاء، بوقف تصدير أجزاء مقاتلات نفاثة لإسرائيل، والتي يمكن استخدامها في شن هجمات على غزة.

وتقول المنظمات إن توريد قطع غيار المقاتلات من طراز "إف-35" يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة ترتكبها إسرائيل في حربها ضد "حماس".

وبدأت الدعوى المدنية في لاهاي مع تجديد الجيش الإسرائيلي دعواته لإجلاء جماعي من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، التي فر إليها عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في الأسابيع الأخيرة، في وقت وسع فيه الجيش الإسرائيلي هجومه البري، وقصف أهدافا في أنحاء قطاع غزة.

ويطالب المحامون الحقوقيون محكمة لاهاي الجزئية بإصدار أمر قضائي يحظر تصدير قطع غيار مقاتلات من طراز "إف-35" المخزنة في مستودع ببلدة فونسدريخت.

ويتوقع صدور الحكم في غضون أسبوعين ويمكن الاستئناف عليه.