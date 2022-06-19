هولندا تسمح لمدرب قيادة السيارة أخذ الجنس بدل المال.. بشرط

شفق نيوز/ سمحت هولندا مؤخراً لمدرب قيادة السيارة، إعطاء دروس القيادة مقابل الجنس بدل المال، شريطة ان يكون الطلب مقدم من الطالب الذي يبلغ من العمر اكثر من 18 عاماً وليس من المعلم، فيما قال معلمو القيادة في هذا البلد، إنه بات من "قانونياً تقديم دروس مقابل ممارسة الجنس".

وصرح معلمو القيادة في هولندا، أنه من القانوني تقديم دروس مقابل الجنس ، طالما أن الطالب يبلغ من العمر 18 عامًا، وفق القانون الهولندي.

وخلال جلسة برلمانية، طرح النائب Gert-Jan Segers ، من حزب الاتحاد المسيحي، سؤالاً الى الحكومة، حول ما إذا كان يمكن لمدربي القيادة قبول الجنس كدفعة لدروس القيادة.

وكان الرد بـ"نعم" من قبل "ميلاني شولتز فان هايجن"، وزيرة النقل، فضلاً عن "فان دير ستور" وزير العدل، اللذان أضافا أنه "قانوني، طالما كان عمر الطالب 18 عامًا أو أكثر، على الرغم من أنهم ذكروا أن هذا السيناريو هو ليس "مرغوبًا فيه"، ولكن لم يكن قانونيًا في الاتجاه المعاكس، أن مدرب القيادة لا يمكنه عرض الجنس على الطالب مقابل إعطائه دروسًا في القيادة.

وصرح الوزيران، في رسالة إلى البرلمان، أن "الأمر لا يتعلق بعرض أنشطة جنسية مقابل أجر، ولكن تقديم درس في القيادة، من المهم أن تكون المبادرة مع مدرب القيادة، وتركز على تقديم درس في القيادة، مع الدفع المقدم في الأعمال الجنسية"، واعتبرا انه "عندما يتم عرض فعل جنسي بدلاً من الدفع المالي، فهذه هي الدعارة ".

وجاء السؤال بعد أن لوحظ أن عمليات البحث على الويب للحصول على دروس في القيادة مقابل الجنس، أو "رحلة في رحلة" كما يطلق على هذه الممارسة، قد ازدادت مؤخرًا شعبية في هولندا، حيث "الدعارة قانونية"، مع عاملين بالجنس مصنفين على أنهم يعملون لحسابهم الخاص، ولكن يجب أن يكونوا مرخصين.