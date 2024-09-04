هواوي تعلن عن أول هاتف ثلاثي الطي في العالم

شفق نيوز/ أعلنت شركة هواوي الصينية، عزمها الكشف عن أجهزة جديدة بينها أول هاتف ذكي في العالم قابل للطي بـ 3 أجزاء، ويحتوي على شاشة بحجم 10 بوصات، في 10 ايلول الجاري.

والهواتف القابلة للطي التي تأخذ شكل الكتاب، حققت حلم امتلاك جهاز لوحي يمكن طيه وتخزينه في الجيب، لكن هذه الأجهزة عادة ما تكون شاشاتها صغيرة بالنسبة لما يجب أن يكون عليه الجهاز اللوحي.

ويحتوي الهاتف المرتقب على شاشة أكبر حجماً يمكن طيها لتصبح بحجم جهاز عادي.

وعلى الرغم من أن العرض الترويجي لم يكشف مزيداً من التفاصيل، إلا أن الشركة سبق أن أعلنت عزمها الكشف عن الجهاز في سبتمبر/ ايلول، وشوهد رئيس مجموعة أعمال المستهلكين في "هواوي" ريتشارد يو، وهو يستخدم الهاتف المنتظر على متن رحلة طيران.

وتوقّع المدون الصيني ديجيتال تشات ستيشن، مطلع أغسطس، أن يكون الجهاز أكثر سمكاً من الهواتف القابلة للطي العادية، معتبراً أن هذا أمر طبيعي؛ نظراً للتكنولوجيا المتقدمة التي يحتويها، والتي تجعل من الصعب على المنافسين تقديم جهاز مماثل قريباً، متوقعاً طرح الجهاز بسعر مرتفع.

وقال ستيشن إن الهاتف الذي شوهد مع ريتشارد يو، يتطابق مع النموذج الذي كان في مراحل البحث والتطوير، ووفقاً للصورة، تظهر كاميرا السيلفي في أعلى يسار الشاشة.

تابع أخبار سوق الهواتف الذكية، إذ كشفت صورة حديثة عن أول ظهور لهاتف "هواوي" ثلاثي الطي Tri-Fold، في إشارة على ما يبدو إلى اقتراب موعد إطلاقه رسمياً في الأسواق.

وتوقع خبراء اعتماد الهاتف على معالج Kirin من سلسلة 9، ومن المرجح أن يتم الكشف عنه قبل إصدار هاتف Mate 70.

ورجّح مدون آخر على منصة "ويبو" أن يعمل الهاتف الجديد بنظام HarmonyOS Next، ويعني هذا أنه سيكون قادراً على تشغيل "تطبيقات بمستوى الكمبيوتر الشخصي"، ما قد يدمج بين الهاتف، والجهاز اللوحي، واللابتوب، لكن ليس من بينها تطبيقات جوجل بسبب الحظر الأميركي المستمر منذ 2019 ضد الشركة الصينية.

وأفادت الصور أن الجهاز المنتظر يحتوي على آلية طي مزدوجة للشاشة، والتي يقدّر حجمها بنحو 10 بوصات، مع تحكم في الطيات.

ومن المرجح أن يكون هذا الجهاز متاحاً فقط في الصين لفترة من الوقت، ثم طرحه في الأسواق العالمية لاحقاً. ومع ذلك.