هواوي تطلق أفضل حواسبها اللوحية.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت هواوي عن جهاز MatePad Pro 13.2 الجديد الذي جهّزته بتقنيات تجعله من بين أفضل الحواسب اللوحية.

وحصل الجهاز على شاشة OLED، مقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها (2880/1920) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1000 شمع/م تقريبا، وتدعم هذه الشاشة تقنيات HDR Vivid لتوفير عرض مميز للفيديوهات.

ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 4.3 القابل للتحديث إلى HarmonyOS Next، ويدعم ذواكر وصول عشوائي بسعات تصل إلى 16 غيغابايت، كما يدعم ذواكر تخزين خارجية بسعات تصل إلى 1 تيرابايت.

وحصل الجهاز على 6 مكبرات صوت عالية الأداء، وعلى تقنية التحكم ببعض التطبيقات عبر الإيماءات، كما جهّز بلوحة مفاتيح خارجية، وقلم ذكي للرسم والكتابة على الشاشة.

ودعمته هواوي بكاميرا أساسية بدقة (13+8) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وتقنيات Bluetooth 5.2، ومنفذ USB 3.1 Gen 1، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وزوّدته بماسح لبصمات الأصابع وبطارية بسعة 10100 ميلي أمبير.

المصدر: 3dnews - RT