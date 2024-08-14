"هواتف "غوغل" الجديدة توفر سكرتيراً ذكياً شخصياً لتبسيط مهامك اليومية"

شفق نيوز/ عرضت شركة "غوغل" مميزات النسخة الجديدة من هواتفها الذكية "بيكسل" Pixel التي تدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي، في خطوة تعكس سعيها المستمر لتطوير أدوات مساعدة متقدمة تتكيف بشكل متزايد مع احتياجات كل مستخدم.

وخلال العرض الذي أقيم في مقر الشركة الرئيسي في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، استعرض عدد من مسؤولي "غوغل" مزايا هواتف "بيكسل 9" وأجهزة "غوغل" الذكية الأخرى. وكان أبرز ما في العرض هو الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تم دمج برنامج "جيميناي" Gemini، وهو الأداة الرئيسية لـ "غوغل" في هذا المجال، بشكل متكامل داخل الأجهزة، مما يتيح للمستخدمين التواصل المباشر معه.

وقالت جيني بلاكبيرن، نائبة رئيس الشركة، إن "جيميناي" سيعزز تجربة المستخدم على نظام "أندرويد" من خلال دمجه مع المعارف العامة والمعلومات الشخصية والتطبيقات اليومية للمستخدمين.

تتمتع "غوغل" بميزة كبيرة في مجال أدوات الذكاء الاصطناعي بفضل قدرتها على جمع بيانات المستخدمين من خلال خدماتها المتعددة مثل محرك البحث و"أندرويد" و"يوتيوب" و"غوغل مابس" و"جي ميل". ومن خلال توفير هذه المعلومات لأداة المساعدة الذكية، يمكن أن تصبح الأداة بمثابة سكرتير ذي معرفة واسعة، قادر على تنفيذ مهام متعددة نيابة عن المستخدم.

رغم إمبراطوريتها على الإنترنت، لم تتمكن "غوغل" من فرض نفسها بقوة في سوق الهواتف الذكية، حيث تهيمن "آبل" و"سامسونغ" و"شاومي". لكن "آبل" دخلت مؤخراً سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي مع إطلاق "آبل إنتليجنس" في يونيو، بعد عام ونصف من بداية السباق الذي أطلقته "أوبن إيه آي" عبر "تشات جي بي تي".

تسعى "غوغل"، التي تتصدر السباق مع "مايكروسوفت"، إلى إعطاء دفعة جديدة لهواتفها الذكية وتعزيز جاذبية "أندرويد". تتميز طرازات "بيكسل 9" بشريحة مصممة خصيصاً لـ"جيميناي"، قادرة على معالجة البيانات وإنتاج نصوص وصور وأصوات.

أوضحت شيناز زاك، مسؤولة عن منتجات "بيكسل"، خلال مؤتمر صحافي أن "جيميناي" يقدم مساعدة شخصية غير مسبوقة من خلال الوصول، بإذن المستخدم، إلى المعلومات في البريد الإلكتروني والتقويم والعديد من المصادر الأخرى.

تتمتع الأداة الذكية بالقدرة على تحديد المواعيد، كتابة الرسائل، العثور على لقطات الشاشة واستخراج المعلومات منها، والتحقق من الأنشطة، دون إرسال بيانات المستخدم إلى مزود ذكاء اصطناعي تابع لجهة ثالثة.

وفي تعليقها على الأدوات الجديدة، قالت المحللة غريس هارمون من "إي ماركتر" إن "بعض الأدوات تبدو مفيدة للغاية، ولكن قد يُنظر إليها أيضاً على أنها غازية"، مشيرة إلى أن المستخدمين سيقررون مدى فائدتها أو إزعاجها.

سيتوفر هاتف "بيكسل 9" بسعر يبدأ من حوالي 990 دولاراً، في حين ستبدأ أسعار الطرازات الأكثر تطوراً "برو" من 1210 دولارات، والطراز القابل للطي من 2090 دولاراً. كما ستوفر هواتف "غوغل" الجديدة ميزة تسجيل المكالمات وتلخيصها مباشرة على الجهاز.

وعدت زاك بأن ميزة "كلير كولينغ" Clear Calling ستساهم في تحسين جودة الصوت في المكالمات الهاتفية.