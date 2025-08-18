هواتف "سامسونغ" تتصدر المبيعات في الشرق الأوسط

شفق نيوز- متابعة

احتلت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات الكورية الجنوبية المرتبة الأولى بمبيعات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2025.

وذكرت شركة كاناليس لأبحاث السوق، أن "سامسونغ استحوذت على 34 بالمئة من حصة سوق الشرق الأوسط لتحتل المرتبة الأولى، وتليها شركة شاومي الصينية (17 بالمئة)، وشركة ترانسشن الصينية (15 بالمئة)".

ووفقاً للشركة فقد حلت شركة "هونر" الصينية في المركز الرابع بنسبة 10 بالمئة وتليها شركة أبل الأميركية بنسبة 8 بالمئة.

وأضافت أن سامسونغ تحقق إنجازات في معظم مناطق الشرق الأوسط من خلال تقديم طرازات جالاكسي أيه متوسطة ومنخفضة السعر بشكل استراتيجي، مبينة أن جالاكسي إس 25، وجالاكسي إس 24 إف إي يشهدان رد فعل إيجابيا أيضا.

وفي جنوب شرق آسيا، جاءت شاومي في المركز الأول بنسبة 19 بالمئة، وتليها ترانسشن بنسبة 18 بالمئة وسامسونغ بنسبة 17 بالمئة، ونوفر بنسبة 14 بالمئة، وفيفو الصينية بنسبة 11 بالمئة.